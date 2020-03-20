Рейтинги ATP і WTA заморожені, Світоліна залишиться у топ-5 найкращих до літа

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) заморозили рейтинги на час паузи через пандемію коронавірусу. Українські тенісистки залишаються до літа на своїх позиціях у рейтингу.

Про це повідомив офіційний сайт WTA. Актуальним слід вважати рейтинг від 9 березня, в якому серед українок найвищу сходинку посідає перша ракетка України Еліна Світоліна, яка замикає топ-5.

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Рейтинг залишиться замороженим до відновлення змагань.

Додамо, що всі тенісні турніри під егідою ATP і WTA скасовані до 7 червня.

Тепер можна бути спокійними, що у тенісистів не знімуть очки і за турнір в Індіан-Веллс (США), який був скасований ще до офіційного оголошення паузи в сезоні.

У жіночому рейтингу лідеркою є австралійка Ешлі Барті, в активі якої 8717 набраних пунктів.

У рейтингу топ-100 розташовуються три українки, це Еліна Світоліна (5), Даяна Ястремська (25) та Катерина Козлова (98).

Ситуація у жіночому рейтингу WTA для українок виглядає наступним чином:

Позиції українських тенісисток у рейтингу WTA

У чоловіків кращим з українців є Сергій Стаховський, який посідає 169-ту позицію, у активі якого 307 пунктів. Першу сходинку займає серб Новак Джокович – 10,220 пунктів.



Позиції українських тенісистів у рейтингу ATP

Зазначимо, що в період карантину тенісисти беруть участь у новому челенджі "Залишайся вдома", де спортсмени і не тільки вони жонглюють рулоном туалетного паперу. Це заклик до людей без потреби не залишати свої домівки під час пандемії коронавірусу.

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