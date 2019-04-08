Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

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Кубок України
Кубок України / shakhtar.com

У Києві в Будинку футболу відбулася церемонія жеребкування 1/2 фіналу Кубку України сезону-2018/2019.

Поєдинки чвертьфіналу Кубка України були зіграні у неділю, 7 квітня. До півфіналу пробилися дві команди з УПЛ – "Шахтар" та "Зоря". Донеччани перемогли "Динамо", а "Зоря" здолала ФК "Львів".

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Також в 1/2 фіналу вийшли два учасники Першої ліги. "Інгулець" несподівано вибив "Карпати", а СК "Дніпро-1" виявився сильнішим за "Ворсклу".

У півфіналі "Шахтар" на виїзді зіграє проти СК "Дніпро-1", а "Інгулець" вдома прийматиме "Зорю".

Матчі 1/2 фіналу відбудуться, у середу, 17-го квітня. Фінал – 15-го травня у Запоріжжі. Господарем фіналу буде переможець пари СК "Дніпро" – "Шахтар".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар ФК Зоря
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