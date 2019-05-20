Результати жеребкування перехідних матчів Першої та Другої ліг

Відбулося жеребкування матчів плей-оф за вихід у Першу лігу, а також визначився господар поля матчу за звання чемпіона Другої ліги сезону 2018/19.

Матчі за право грати у Першій лізі відбудуться 29 травня і 2 червня. У них команди, які посіли 2 місця в групах А і Б Другої ліги змагатимуться з 13-ю і 14-ю командою Першої ліги, пише SportArena.

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29 травня 2019 року

2 місце групи Б Другої ліги – 13 місце Першої ліги

14 місце Першої ліги – 2 місце групи А Другої ліги

2 червня 2019 року

13 місце Першої ліги – 2 місце групи Б Другої ліги

2 місце групи А Другої ліги – 14 місце Першої ліги

Друге місце в групі А Другої ліги займає "Минай" (46 очок за тур до фінішу) або "Черкащина-Академія" (48 очок). Другим в групі Б може стати запорізький "Металург" (50 очок і гра в запасі) або ж "Гірник".

13-те і 14 місце в Першій лізі займають "Суми" (16 очок) і "Агробізнес" (15).

Поєдинок за звання чемпіона Другої ліги відбудеться 1 червня в Кропивницькому. Його номінальним господарем буде тріумфатор групи А ("Черкащина-Академія" або "Минай") і переможець групи Б "Кремінь" Кременчук.

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