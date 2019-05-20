Результати жеребкування перехідних матчів Першої та Другої ліг

55 Читать новость на русском
Жеребкування перехідних матчів Першої та Другої ліг
Жеребкування перехідних матчів Першої та Другої ліг / PFL.ua

Відбулося жеребкування матчів плей-оф за вихід у Першу лігу, а також визначився господар поля матчу за звання чемпіона Другої ліги сезону 2018/19.

Матчі за право грати у Першій лізі відбудуться 29 травня і 2 червня. У них команди, які посіли 2 місця в групах А і Б Другої ліги змагатимуться з 13-ю і 14-ю командою Першої ліги, пише SportArena.

Читайте також: Хто зіграє у групі Ліги чемпіонів наступного сезону

29 травня 2019 року

2 місце групи Б Другої ліги – 13 місце Першої ліги

14 місце Першої ліги – 2 місце групи А Другої ліги

2 червня 2019 року

13 місце Першої ліги – 2 місце групи Б Другої ліги

2 місце групи А Другої ліги – 14 місце Першої ліги

Друге місце в групі А Другої ліги займає "Минай" (46 очок за тур до фінішу) або "Черкащина-Академія" (48 очок). Другим в групі Б може стати запорізький "Металург" (50 очок і гра в запасі) або ж "Гірник".

13-те і 14 місце в Першій лізі займають "Суми" (16 очок) і "Агробізнес" (15).

Поєдинок за звання чемпіона Другої ліги відбудеться 1 червня в Кропивницькому. Його номінальним господарем буде тріумфатор групи А ("Черкащина-Академія" або "Минай") і переможець групи Б "Кремінь" Кременчук.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
сьогодні
9129
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Болівії футбольний арбітр помер прямо під час матчу: трагічне відео
сьогодні 18:40 В Болівії футбольний арбітр помер прямо під час матчу: трагічне відео
561
День в історії – 10 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА: відео
сьогодні 12:30 День в історії – 10 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА: відео
241
"Інтер" зазнав принизливої поразки від "Наполі" у чемпіонаті Італії: відео
сьогодні 08:25 "Інтер" зазнав принизливої поразки від "Наполі" у чемпіонаті Італії: відео
441
"Шахтар" достроково виграв чемпіонат України, перемігши "Зорю": відео
19 травня 18:51 "Шахтар" достроково виграв чемпіонат України, перемігши "Зорю": відео
1188
Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео
19 травня 17:21 Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу: відео
790
Новини
Більше новин
Залиште відгук