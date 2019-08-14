Результати жеребкування першого попереднього раунду Кубка України

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Кубок України сезону 2019/2020
Кубок України сезону 2019/2020

У Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього раунду Кубка України сезону 2019/2020.

УАФ на офіційному сайті опублікувала результати жеребкування першого попереднього раунду Кубка України.

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У боротьбу вступають 18 команд Другої ліги (без чотирьох дублів: "Оболонь-Бровар-2", "Миколаїв-2", "Авангард-2" і "Чорноморець-2") і два аматорські клуби ("Вовчанськ" та "Авангард" Бзів).

Пари попереднього раунду Кубка України:

Таврія – Реал Фарма

Поділля – Полісся

Гірник – Чайка

Енергія – Буковина

Нива В – Нікополь

Альянс – Ужгород

Авангард Бзів – Вовчанськ

Калуш – ВПК-Агро

Кристал – Діназ

Верес – Нива Т

До слова, базовим днем для проведення поєдинків цього етапу стане 20 серпня.

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Теги: Спорт Футбол
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