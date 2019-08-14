Результати жеребкування першого попереднього раунду Кубка України
У Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього раунду Кубка України сезону 2019/2020.
УАФ на офіційному сайті опублікувала результати жеребкування першого попереднього раунду Кубка України.
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У боротьбу вступають 18 команд Другої ліги (без чотирьох дублів: "Оболонь-Бровар-2", "Миколаїв-2", "Авангард-2" і "Чорноморець-2") і два аматорські клуби ("Вовчанськ" та "Авангард" Бзів).
Пари попереднього раунду Кубка України:
Таврія – Реал Фарма
Поділля – Полісся
Гірник – Чайка
Енергія – Буковина
Нива В – Нікополь
Альянс – Ужгород
Авангард Бзів – Вовчанськ
Калуш – ВПК-Агро
Кристал – Діназ
Верес – Нива Т
До слова, базовим днем для проведення поєдинків цього етапу стане 20 серпня.
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