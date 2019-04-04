Результативна гра Леня допомогла "Атланті" перемогти учасника плей-офф: відео

Команда українського баскетболіста Олексія Леня "Атланта" здобула чергову перемогу в регулярному чемпіонаті НБА, хоч вже й втратила шанси вийти до плей-офф.

Атланта – Філадельфія 130:122 (42:38, 30:30, 26:26, 32:28)

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У перші чверті команди по черзі виходили вперед, але не дозволяли одне одному відірватися. Найбільший гандикап за перші 12 хвилин заробили баскетболісти "Атланти" – 4 очки. На старті другої чверті господарі паркету зробили ривок +9. Однак "Філадельфія", яка вже вийшла у плей-офф, крок за кроком почали скорочувати відставання й навіть вийшла вперед. Однак на велику перерву з перевагою у чотири очки пішла саме "Атланта".

По перерві ситуація не змінилася. "Атланта" вела гру й гостям довелося бути в ролі того, хто наздоганяє. На старті останньої 12-хвилинки переваги команди Леня була всього 2 бали, однак їм вдалося розвинути успіх. Баскетболісти "Атланти" здійснили ривок +13 й виграли матч з різницею у 8 очок.

Український баскетболіст Олексій Лень вийшов у старті й зіграв всього 14 хвилин. У його активі 11 очок та 3 підбирання.

Зазначимо, що цієї ночі свій матч зіграв і "Детройт", де виступає українець Святослав Михайлюк. Однак наш баскетболіст в чергове не зіграв, а його команда програла "Індіані" 89:108.

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