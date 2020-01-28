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Результативна гра Михайлюка не допомгла "Детройту" обіграти "Клівленд": відео

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Святослав Михайлюк / "Детройт"

22-річний український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк взяв участь в поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти "Клівленда" (100:115).

Михайлюк провів на майданчику 26 хвилин, за які набрав 13 очок (2/6 двоочкових, 3/7 триочкових). Також на рахунку українця два підбирання і одна передача.

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"Детройт" дозволив "Клівленду" піти у відрив у другій чверті матчу і не зміг надолужити згаяне.

Команда Михайлюка знаходиться на 10-му місці турнірної таблиці Східної конференції НБА. У наступній грі підопічні Дуейна Кейсі зіграють 30 січня з "Бруклін Нетс".

Відео дій Святослава Михайлюка у матчі з "Клівлендом"

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
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