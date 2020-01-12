Результативна гра Михайлюка в НБА не врятувала "Детройт" від чергової поразки: відео
"Детройт" Святослава Михайлюка зазнав чергової поразки у рамках НБА. Цього разу "Пістонс" поступилися "Чикаго".
Детройт – Чикаго 99:108 (20:35, 29:26, 22:20, 28:27)
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У першій чверті на паркеті домінували гравці "Чикаго", заробивши собі гандикап у 15 очок.
"Детройт" виграв другу 12-хвилинку, однак на велику перерву "Чикаго" пішло з перевагою +12.
"Детройт" виграв ще дві наступні чверті, однак ліквідувати відставання так і не вдалося. "Чикаго" завдав "Пістонс" 26-ї поразки.
Українець Михайлюк провів на паркеті 27 хвилин. Він набрав 10 очок, зробив 6 підбирань, 2 асисти та 1 перехоплення.
Відео моментів за участю Михайлюка
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