Рібері розкритикував FIFA 20 – "Ей, EA Sports, хто цей хлопець?"

Півзахисник Франк Рібері залишився незадоволений своїй образом в грі FIFA 20. Свої претензії він висловив у твіттер.

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Рібері виклав фото свого образу в грі. "Зіграв у FIFA20 зі своїми дітьми нещодавно. Ей, EA Sports, хто цей хлопець?", – підписав зображення Рібері.

Played #FIFA20 with my kids not long ago.

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? ? pic.twitter.com/fjCBjO4FOx — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019

Одразу під цим фото з'явилося повідомлення головного конкурента – гри PES. Вони виклали зображення, як футболіст виглядає у них. Там зображення значно реалістичніше.

Hey Franck! Do you know who this guy is? pic.twitter.com/f6HfiH8DZ9 — eFootball PES (@officialpes) October 17, 2019

FIFA 20 вийшла 27 вересня на PC, Playstation 4, Xbox One і Nintendo Switch.

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