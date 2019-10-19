Рібері розкритикував FIFA 20 – "Ей, EA Sports, хто цей хлопець?"
Півзахисник Франк Рібері залишився незадоволений своїй образом в грі FIFA 20. Свої претензії він висловив у твіттер.
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Рібері виклав фото свого образу в грі. "Зіграв у FIFA20 зі своїми дітьми нещодавно. Ей, EA Sports, хто цей хлопець?", – підписав зображення Рібері.
Одразу під цим фото з'явилося повідомлення головного конкурента – гри PES. Вони виклали зображення, як футболіст виглядає у них. Там зображення значно реалістичніше.
FIFA 20 вийшла 27 вересня на PC, Playstation 4, Xbox One і Nintendo Switch.
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