Рибка про українських футболістів у Росії: У кожного своя сім'я, ми нічого більше не вміємо

Колишній воротар київського "Динамо" та "Шахтаря" Олександр Рибка поділився своєю думкою про українських футболістів, які виступають в чемпіонаті Росії.

Рибка заявив, що на цей момент не поїхав би грати в Росію, оскільки на українців, які туди їдуть, виливається багато бруду.

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Також воротар став на захист українських футболістів, які все ж наважилися поїхати в Росію й були розкритиковані за свій вибір.

Якби якийсь такий топ-клуб мене покликав, я б 25 разів все переварив і порадився. Після переходу Євгена Селезньова в "Кубань" пішли ці слова, що поїхав сім'ю годувати. У будь-якому випадку це мій заробіток і моя кар'єра. Чому я не можу поїхати заробляти, щоб моя сім'я добре жила і відпочивала в хороших готелях?



Я тут повинен заробляти тисячу доларів, а там можу двадцять. Зараз я не знаю. Швидше за все, що не поїхав би. Але на захист гравців, які грають в Росії, хочу сказати, що у кожного є своя сім'я. Ми нічого більше не вміємо, це наш безпосередній заробіток,

– заявив Рибка.

Також Олександр висловив думку про Артема Федецького, який активно виступає проти того, щоб українські футболісти грали в Росії.

Я дуже поважаю Артема Федецького, який голосно висловлюється про гравців, які їдуть в Росію. Він хороший хлопець. Не можу сказати, що ми там дуже дружимо, але коли ми з ним перетинаємося, то все нормально – потиснули руку, поцікавилися справами.



Але він пише, що у нього були пропозиції з Росії, але він не поїхав. Я думаю, що якби у нього була така пропозиція, як у Ярослава Ракіцького в "Зеніт", він би туди пішки пішов. Не в його праві засуджувати того ж Ракіцького. Люди не в праві кричати, що той поганий, а той хороший, що він туди або не туди поїхав,

– сказав Рибка.

Олександр Рибка 32-річний український воротар, який в Україні виступав за "Динамо", "Шахтар" та "Оболонь" та збірну України. У Туреччині українець захищав кольори "Карабюкспора" та "Афжет Афьонспора". Наразі Рибка грає за азербайджанський клуб "Сабаїл".