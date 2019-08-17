Риболовля і катання на човні: як Ломаченко готується до бою з Кемпбеллом (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA й WBO в легкій вазі Василь Ломаченко продовжує підготовку до наступного поєдинку. Василь 31-го серпня проведе бій проти британця Люка Кемпбелла.

Промоутерська компанія Едді Хірна Matchroom Boxing опублікувала відео, як Ломаченко готується до бою, в якому на кону також стоятиме пояс WBC.

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Українець перебуває в хорошому настрої та поєднує тренування з відпочинком.

Ломаченко катається на човні, займається риболовлею, а також грає у щось схоже на теніс з волейболом. Окрім того, Василь активно тренується у залі.

Бій Ломаченко – Кемпбелл прийме O2 Arena. Це багатофункціональна спортивно-розважальна споруда у Лондоні, яка здатна прийняти до 20 тисяч глядачів. Арена є мультифункціональною. Там проходять різні культурні та спортивні заходи.

На літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх Арена приймала змагання зі спортивної гімнастики, півфінали та фінали з баскетболу та баскетболу на інвалідних візках. З 2009 року на арені відбувається підсумковий тенісний турнір ATP.

На кону поєдинку Ломаченко – Кемпбелл стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Перші два належать Ломаченку, а титул WBC в легкій вазі є вакантним після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.