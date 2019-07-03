Рішення стало несподіванкою: Беленюк прокоментував участь у парламентських виборах

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / unitedworldwrestling.org

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк балотується до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Спортсмен розповів, як вирішив піти в політику.

9-го червня стало відомо, що Жан Беленюк візьме участь у дострокових парламентських виборах. Жан, який минулого тижня виграв золото Європейських ігор, десятий у списку партії "Слуга народу".

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За його словами, рішення піти в політику стало несподіванкою для нього. Спортсмен озвучував в інтерв'ю думки про те, що по закінченню своєї спортивної кар'єри, можливо, буде займатися політичною діяльністю.

На цей момент, я цілком занурений в підготовку до Токіо-2020 (Літні Олімпійські ігри, – Спорт24) і не думав про цей напрямок. Але так вийшло, що наш чинний Президент Володимир Олександрович розгледів у мені якості, які можуть бути корисні для розвитку спорту в Україні та запросив до лав своєї політичної сили.

Порадившись зі своїми близькими й рідними, людьми, чия думка для мене авторитетна, – було прийнято рішення, що потрібно йти й намагатися якимось чином змінити ситуацію,
– цитує Жана Xsport.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

 

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Теги: Парламентські вибори 2019 Спорт Жан Беленюк
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