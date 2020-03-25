Рівно 14 років тому Шевченко забив свій останній гол за "Мілан" в Італії – відео

Легенда футболу українець Андрій Шевченко назавжди вписав своє прізвище в історію футболу. Сьогодні, 25 березня, рівно 14 років тому футболіст відзначився своїм останнім голом за італійський гранд.

25 березня стала значимою датою для українця. Саме у цей день 2006 року український форвард "Мілана" Андрій Шевченко забив свій останній гол у рамках чемпіонату Італії.

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Дебютував Шевченко у "Мілані" ше у 1999 році у матчі проти "Лечче". Українець створив успішну кар'єру в італійському клубі. Саме під час перебування у "россо-нері" Андрій Шевченко став найкращим футболістом Європи та отримав "Золотий м'яч".

Свій останній гол за "Мілан" забив у домашньому матчі 31-го туру Серії А у сезоні 2005/06 проти "Фіорентини". Андрій відзначився на 20-й хвилині, а "Мілан" в підсумку переміг з рахунком 3:1 і в тому сезоні фінішував на третьому місці після "Інтера" і "Роми".

Всього Шевченко провів 322 матчі за "Мілан": на його рахунку 175 голів і 27 результативних передач. Бльше в історії "россо-нері" забивав тільки Гуннар Нордаль (213), який грав в "Мілані" з 1949-1956 роки.

Останній гол за "Мілан" Андрія Шевченка

У 2008 році Шевченко повернувся у "Мілан", але закріпитись у складі італійців вже не зумів. У 2009 році перейшов у київське "Динамо".

Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок. Чинна угода тренера з УАФ закінчується влітку нинішнього року.

Збірна України з футболу запропонувала головному тренеру команди Андрію Шевченку новий контракт.

Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Національна команда зіграє в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

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