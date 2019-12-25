Різдвяна гонка біатлону 2019: розклад та де дивитися
Різдвяна гонка з біатлону відбудеться 28 грудня у Гельзенкірхені (Німеччина). Гонка пройде на арені футбольного клубу "Шальке" – "Фелтінс Арена".
Розклад змагань
18:35 – церемонія відкриття;
19:15 – мас-старт;
20:05 – гонка переслідування;
21:00 – церемонія закриття.
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Українську збірну на змаганнях вперше представлятимуть Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. "Синьо-жовті" позмагаються за перемогу з іншими дев'ятьма "двійками".
Учасники гонки
Ерік Лессер/Лаура Дальмайєр (Німеччина)
Бенедікт Долль/Деніс Херман (Німеччина)
Лукас Хофер/Доротея Вірер (Італія)
Ветле Шостад Крістіансен/Марте Олсбю-Ройзеланд (Норвегія)
Юліан Ебергард/Ліза Тереза Хаузер (Австрія)
Матвєй Єлісєєв/Єкатєріна Юрлова-Перхт (Росія)
Міхал Крчмарж/Маркета Давідова (Чехія)
Антонен Гігонна/Анаіс Бескон (Франція)
Беньямін Вегер/Лєна Хеккі (Швейцарія)
Дмитро Підручний/Анастасія Меркушина (Україна)
Де дивитися гонку?
Телеканал "UA:Перший", який транслює етапи Кубка світу, не покаже Різдвяну гонку. Українські любителі біатлону зможуть переглянути гонку в ефірі телеканалу Eurosport.
Цей телеканал доступний на платформі Megogo за підпискою "Максимальна". Вартість підключення складає 138 гривень за місяць.
Також канал Eurosport доступний користувачам пакету "Оптимальний" провайдера "Воля".
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