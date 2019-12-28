24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Різдвяна гонка з біатлону 2019: онлайн-трансляція

29 Читать новость на русском
Різдвяна гонка онлайн

28 грудня в німецькому Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Свято біатлону на "Фелтінс арена" (саме на домашньому стадіоні "Шальке" в німецькому Гельзенкірхені відбувається Різдвяна гонка) розпочнеться о 18:35 за київським часом. Тоді відбудеться урочиста церемонія відкриття.

Читайте також: Різдвяна гонка з біатлону 2019: розклад та деталі

Після цього о 19:15 відбудеться мас-старт, а о 20:05 – гонка переслідування. О 21:00 –  нагородження та церемонія закриття.

Українську збірну на змаганнях вперше представлятимуть Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. "Синьо-жовті" позмагаються за перемогу з іншими дев'ятьма "двійками".

Онлайн-трансляція Різдвяної гонки з біатлону

 

Салати без майонезу на Новий рік: рецепти і поради від шеф-кухаря
сьогодні
9016
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 грудня 18:23 Гармата Сидорчука у ворота "Шахтаря" – найкращий гол "Динамо" у 2019 році (відео)
Юрій Семенюк 2411
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1033
27 грудня 15:35 Топ-10 футболістів, у яких закінчується контракт – вони стануть безкоштовними
Юрій Семенюк 646
27 грудня 13:57 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну
Юрій Семенюк 798
27 грудня 09:42 Протистояння Світоліної та Халеп увійшло в топ-10 найкращих за останні 10 років: відео
Юрій Семенюк 909
Новини
Більше новин
Залиште відгук