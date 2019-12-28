Різдвяна гонка з біатлону 2019: онлайн-трансляція
28 грудня в німецькому Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.
Свято біатлону на "Фелтінс арена" (саме на домашньому стадіоні "Шальке" в німецькому Гельзенкірхені відбувається Різдвяна гонка) розпочнеться о 18:35 за київським часом. Тоді відбудеться урочиста церемонія відкриття.
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Після цього о 19:15 відбудеться мас-старт, а о 20:05 – гонка переслідування. О 21:00 – нагородження та церемонія закриття.
Українську збірну на змаганнях вперше представлятимуть Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. "Синьо-жовті" позмагаються за перемогу з іншими дев'ятьма "двійками".
Онлайн-трансляція Різдвяної гонки з біатлону
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