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Різдвяний жарт: угорський футболіст залишається в "Динамо"

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Тамаш Кадар / Footboom

Захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар не перейде в угорський клуб "Фехервар".

Про це повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.

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6 січня угорські ЗМІ написали, що Кадар пройшов медогляд перед підписанням контракту з клубом українського півзахисника Івана Петряка.

Однак, Кадара чекають в розташуванні "Динамо" 10 січня, коли команда вийде з відпустки і почне підготовку до другої частини сезону.

У всіх турнірах нинішнього сезону 29-річний захисник зіграв в 20 матчах і відзначився єдиною результативною передачею.

У січні "Динамо" вже відправило Дениса Гармаша в оренду в "Різеспор". При цьому кияни домовилися про перехід нігерійського вінгера Беніто.

"Динамо" взимку планує знайти нові клуби чотирьом легіонерам:

  • Томашу Кендзьорі;
  • Мохаммеду Кадірі;
  • Жерсону Родрігешу;
  • Франу Солю.
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо
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