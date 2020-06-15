Українські легіонери допомогли своїй команді перемогти гранда турецького футболу "Галатасарай". Гармаш та Морозюк взяли участі у матчі, а Борячук провів поєдинок на лаві запасник.

Стамбульці зустрічалися на виїзді з "Різеспор", пише 24 канал.

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Несподівана перемога

Морозюк відіграв повний поєдинок, а Гармаша замінили на 68-й хвилині. Борячук провів матч на лаві запасних.

Ексдинамівець Юнес Бельанда вийшов в "Галатасараї" на заміну на 72-й хвилині.

Вже наприкінці першого тайму "Різеспору" вдалось вийти вперед у рахунку. Голкіпер відбив удар Шкоди, але той встиг зіграти на випередження та забити м'яч у ворота суперника завдяки удару в падінні.

На 53-й хвилині команді, де грають українці вдалось збільшити рахунок. Після прострілу з флангу у штрафного майданчику "Галатасарая" "загорілась пожежа" серед захисників команди, де в потрібному місці опинився Торун. М'яч відлетів на дальню штангу, де знаходився футболіст та заніс м'яч в володіння суперника.

Наприкінці матчу "Галатасарай" залишився у меншості. Вилучення отримав Буюк. Підсумковий рахунок матчу – 2:0.

"Різеспор" – "Галатасарай" огляд матчу