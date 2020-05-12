Ризик дуже великий: футболіст "Динамо" прокоментував гру з клубом, де гравець заразився COVID-19

Футболіст "Динамо" Денис Попов прокоментував перший випадок зараження COVID-19 в українському футболі. Коронавірус підтвердили у футболіста ФК "Минай", з яким "Динамо" має зіграти у півфіналі Кубка України.

Попов в інтерв'ю сайту "Динамо" заявив, що в клубі не обговорювали новину. Гравець побажав футболісту "Миная" якнайшвидшого одужання.

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"У команді це не обговорювали, але я читав таку новину в пресі. Звичайно, це велика проблема – як для самого гравця, так і для клубу. Їм потрібно ізолюватися, щоб уберегти себе. Вважаю, що радіти такому не можна, тому можу побажати футболістові "Миная" тільки якнайшвидшого одужання", – заявив Денис.

"Минай" 8 травня повідомив, що гравець клубу заразився COVID-19. У команді не називають прізвище футболіста.

Також Денис відповів на запитання, чи немає страху, адже "Динамо" доведеться зустрітися з "Минаєм" у Кубку України.

Страху немає, хоча підсвідомо все одно думаєш про це. Думаю, що якщо в "Минаї" все настільки серйозно, то кубкового матчу, можливо, і не буде, адже ризик дуже великий,

– зазначив Денис.

12 травня "Динамо" першим з українським клубів відновило колективні тренування. Кияни провели тренування на НТБ "Динамо" в Конча-Заспі.

Готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, уся перша команда "Динамо", тренерський штаб і персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19.

Відновлення футбольного сезону в Україні може відбутися 30 травня.

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