Екстремали: фанати знайшли спосіб дивитися матч "Баварії" наживо – фото

16 травня офіційно відновилися футбольні матчі німецької Бундесліги. Однією з головних умов відновлення матчів у Німеччині є закриті стадіони. Вболівальники не мають права відвідувати поєдинки. Та в Берліні спробували обійти заборону.

17 травня "Уніон Берлін" вперше у своїй історії приймав у рідних стінах чинного чемпіона Німеччини "Баварію", повідомляє 24 канал.

Дивіться також Соціальна дистанція: Мюллер дав копняка головному тренеру "Баварії" – фото

Для новачка Бундесліги це був особливий матч, який мріяли відвідати фанати. До цього берлінці грали з "Баварією" тільки у кубкових матчах у Мюнхені.

Стадіон "Ан дер Альтен Фюрстерай", який вміщає понад 22 тисячі глядачів, на матчі 26 туру між "Уніоном" та "Баварією" таки пустував.

Та берлінці знайшли вихід, як подивитися матч. Двоє вболівальників вилізли на дерево заввишки 12 метрів і спробували подивитися гру.

На жаль для фанатів, поліція швидко втрутилася у ситуацію і змусила їх злізти з дерева.

Two fans climbed a 12 meter long tree near the stadium today to be able to watch the game from there, but not for long. Police intervened and brought the fans down [Bild] pic.twitter.com/YOgWYYHbVH — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 17, 2020

У підсумку вболівальники не змогли побачити наживо матч, який "Баварія" на класі виграла з рахунком 2:0.

Завдяки звитязі "Баварія" зміцнила лідерство у турнірній таблиці. Натомість берлінський клуб перебуває на 12-й сходинці.

Наступну гру "Баварія" проведе проти "Айнтрахта". Натомість "Уніон" у берлінському дербі зійдеться з "Гертою".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.