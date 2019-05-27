Різні матчі "Динамо" та "Шахтаря", загострення боротьби за ЛЄ та виживання: підсумки 31 туру УПЛ

Попри те, що в УПЛ вже відомі володарі нагород, інтрига у чемпіонаті триває. І вирішиться все лише в останньому турі.

Загострення боротьби за виживання

Матчі нижньої топ-6 відбулися одночасно. А розв'язки в них були непередбачувані. І вони так і не дали відповіді, хто вилітає з УПЛ напряму, а хто гратиме перехідні матчі. Поки собі місце у чемпіонаті на наступний сезон гарантували "Ворскла" та "Десна".

Міг у цьому переліку бути й "Олімпік". Якби виграв у "Карпат" у Львові. І навіть вигравав. Але згодом вже "Карпати" вигравали у суперників 3:1. Та втримати перемогу не змогли. Як і у попередньому матчі між цими командами. "зелено-білі" пропустили два м'ячі наприкінці зустрічі. Тільки цього разу все обійшлося нічиєю.

Про сам матч: "Карпати" та "Олімпік" зіграли внічию, забивши шість голів

Але саме після неї тренер "Карпат" Фабрі Гонсалес заявив, що готовий піти у відставку. І пояснив своє рішення.

Не менш цікаві матчі відбулися і в Чернігові та Полтаві. У першому "Десна" приймала "Арсенал-Київ", а в другому "Ворскла" грала проти "Чорноморця". Найвдаліше ці матчі склалися для одеської команди – вони перемогли, а їх суперники програли.

"Чорноморцю" треба було будь-що перемагати, що не відпустити від себе суперників. У випадку їх поразки та перемоги "Арсеналу", саме "моряки" вилітали напряму в Першу лігу. Та голи Коваля та Танчика принесли перемогу одеситам. Між цими голами був точний удар Коломойця (нападник нарешті знайшов "свою гру" під кінець сезону). Та матч полтавська команда закінчувала у меншості.

Як це було: "Чорноморець" здобув важливу перемогу у матчі з "Ворсклою"

Щодо "Арсеналу", то київська команда цілковито програла матч "Десні". Немотивовані "сіверяни" значно активніше провели матч, і могли забивати ще на початку зустрічі. Але Денис Фаворов не реалізував пенальті. Зате забив Богданов. Цей гол став єдиним у матчі, який і відправив "канонірів" на останнє місце у турнірній таблиці.

А от і відео, де "Десна" впевнено перемогла "Арсенал-Київ" і опустила киян на останнє місце в УПЛ

Тож інтрига за збереження місця в УПЛ триває. Та й не вирішено, хто буде грати перехідні матчі – "Карпати" чи "Олімпік".

Як будуть розподілятися місця у турнірній таблиці?Згідно зі статті 22 Регламенту змагань з футболу серед команд клубів УПЛ "Визначення місць команд у змаганнях", у разі рівності очок у двох та/або більше команд, місця команд визначаються за такими показниками:

3.1. більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими командами;

3.2. краща різниця забитих і пропущених м’ячів між цими командами;

3.3. більша кількість забитих м’ячів між цими командами;

3.4. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;

3.5. більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах

До слова: Визначилися дві команди з Першої ліги, які зіграють перехідні матчі за вихід в УПЛ

"Зоря" виграє першу битву за четверте місце

Єдина інтрига у верхній шістці – хто займе четверте, а хто п'яте місце. Претендентів лише двоє – "Зоря" та "Маріуполь". Після 31-го туру краща ситуація в луганської команди. Адже вона обіграла вдома "Олександрію". Хоча і пропустила першою дещо курйозний гол, коли помилився захист.

Як це було: "Зоря" впевнено перемогла "Олександрію" та піднялася на четверте місце

"Маріуполь" же мав мало шансів проти "Шахтаря". Нехай "гірники" і вийшли в експериментальному складі на цю гру (частина бразильців отримала відпустку раніше). Так, за донецьку команду дебютував 17-річний воротар Трубін. Але "Маріуполь" у цьому матчі не зміг розраховувати на орендованих у "Шахтаря" гравців. Тож навіть повністю заявку на гру команда Бабича не змогла зібрати.

Щодо матчу, то всі чотири голи було забито у другому таймі. Хет-трик оформив Дентіньо. Ще один гол забив Тете.

Погляньте, як "Шахтар" розгромив "Маріуполь", забивши чотири голи

Єдиний матч у цьому турі, який не мав жодного турнірного значення – "Динамо" – "Львів". Перед грою кияни представили форму на наступний сезон. Як і було обіцяно, на ній автограф Валерія Лобановського.

Сам матч міг закінчитися дещо неочікуваним результатом. Адже "Львів" вийшов вперед вже на 16-ій хвилині матчу. "Динамо", яке теж грало в експериментальному складі (через травми та дискваліфікації), зуміло вирвати перемогу аж наприкінці зустрічі. Забивали Бєсєдін та Бурда. А дві результативні передачі на свій рахунок записав Де Пена.

Відео голів, як "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Львовом"

Підсумки

Тож на 32-ий тур команди залишили чимало цікавого. "Маріуполь" прийматиме "Зорю". І лише перемога гарантує азовцям четверте місце і старт з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. В іншому випадку доведеться стартувати з другого кваліфікаційного раунду. Матч відбудеться в четвер, 30 травня.

Перед тим 29 травня зіграють матчі у нижній шістці. "Арсенал" прийматиме "Карпати", "Ворскла" – "Олімпік", а "Чорноморець" – "Десну". Ймовірних варіантів підсумкових місць є чимало. Але "Арсенал" та "Чорноморець" не уникнуть перехідних матчів, а "Карпати" не вилетять напряму. Та й "Олімпік" не може почуватися себе впевненим. Їм теж треба набирати очки.

Це треба побачити: Команда Першої ліги забила 10 голів у ворота суперників

Матчі 30 травня "Львів" – "Шахтар" та "Олександрія" – "Динамо" вже не матимуть ніякого значення для турнірної таблиці.