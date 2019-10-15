Різниця між Фелішем і мною лише два нулі, – Караваєв про перемогу України

Олександр Караваєв поділився враженнями від виходу збірної України на Євро-2020. 14 жовтня українці перемогли Португалію та достроково вийшли на груповий етап чемпіонату Європи.

– Які емоції після матчу?

Та що можна розказувати. Емоції такі, що не передати. Вийшли на Євро з хорошою грою, хорошим результатом. Мінімум пропустили, багато забили. Що може бути краще? Грали сьогодні при 70 тисячах вболівальниках. Така підтримка. Як ми могли не виграти? Тим паче в десятьох нас так підтримували, немов ці 70 тисяч на полі були.

Важко було. Вдесятьох проти чемпіонів Європи грати. Ми показали характер, що у нас є і сила, і воля. Ми віддали всі сили. Навіть на 85-й хвилині ми були поблизу їх воріт та тримали м'яч. Ми старалися те, що від нас вимагалося, виконувати. І це дало свої результати та плоди.

Знаєте, всі вважають португальців лідерами. І вони програють 2:0 та виходять на другий тайм. Звичайно їм хочеться забити. Ми б в такій ситуації теж би бігли вперед. Вони намагалися нагнітати. Але згодом гра заспокоїлася. Ми теж багато разів вибігали. Забили б третій...

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– Що Шевченко казав?

Що казав? Молодці. Забіг, кричав. Всі кричали. Емоції, які не передати.

– Які цілі на Євро-2020?

Максимальні цілі. Коли вже поїдемо туди та будемо готуватися. Звичайно що цілі будуть максимальні. Які, то вже ближче до Євро оголосять...

– З ким хочете зіграти?

Зі всіма. Щоб грати з топ-5 збірними, треба проходити якомога далі.

– Ви вже усвідомили, де ви?

Ну ми вже виходили на Євро (сміється, – Спорт24). У мене це особливий випадок, адже я майже всі матчі грав, і є моя заслуга.

– Склад збірної Португалії дорогий, один Феліш – 126 мільйонів євро?

Ми сьогодні жартували, що він може вийде на мій фланг. Так, він коштує 120 мільйонів євро, а я 1,2 мільйона євро. У сто разів більше. Різниця між нами лише два нулі.

– У чому така різниця?

Ну так де вони грають, а де ми?

– Але ж ви їх обіграли.

Ну так добре. Значить ми прогресуємо.

Як це було: Україна – Португалія відеоогляд матчу

– Коли був фінальний свисток, що було на душі?

Та я не знав що робити – радіти, плакати, чи дякувати всім. Така підтримка, коли останні 20 хвилин, в нас вилучення, і стадіон кричав кожну хвилину "Україна!" Ради цього варто жити.

– Як це, грати 20 хвилин в меншості проти чемпіонів Європи?

Ну як, ось тут трохи стоїть вилочка в горлі. Коли ми дивимося один одному в очі, і кажемо, "хлопці, треба вистояти". Таке раз у житті буває. Ми вистояли, і за себе, і за того хлопця. Ми показали, що ми команди. Ми всі один за одного переживаємо.