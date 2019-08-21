Роберту Левандовскі – 31: як польський хлопчик став легендою Бундесліги

Роберт Левандовскі народився 21 серпня 1988 року у Варшаві. Займатися футболом почав з 7 років, і на сьогодні заслужено в топі. Сьогодні Роберту виповнюється 31, і Спорт 24 пропонує згадати, як польський гравець став зіркою збірної та "Баварії".

Батько хлопчика отримав роботу в Лешно, куди і переїхав разом з сім'єю. Там Роберту пощастило потрапити в свою першу команду, яка називалася "Партизан". Після цього його покликали в варшавський клуб "Дельта", свого часу він грав за "Легію II".

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Від "Легії" до "Баварії" через "Боруссію"

А за час роботи в "Зніч" показав по-справжньому хороші результати, зіграв в 62 матчах, при цьому забивши 36 голів. Завдяки своїм старанням, йому стали пропонувати контракти клуби вищого дивізіону країни на вигідних умовах. У 2008 заслужено отримав статус "Відкриття року".

Деякі його колеги стверджували, що Левандовскі забивав багато м'ячів, але при цьому не був лідером. Граючи за "Боруссію", Роберт набрав форму і став головним козирем дортмундської команди. Співпраця з цим клубом істотно вплинуло на розвиток спортивної кар'єри Роберта.

Роберт Левандовскі – статистика

Найкращий бомбардир чемпіонату Польщі 2010 – 18 голів

Найкращий бомбардир Бундесліги 2014 (20 голів), 2016 (30 голів), 2018 (29 голів), 2019 (22 голів)

Найкращий футболіст Польщі 2011, 2012, 2013 років

Найкращий бомбардир серед легіонерів за кількість голів за один клуб у Бундеслізі

Найкращий бомбардир Бундесліги серед легіонерів

До літа 2010 року за Левандовскі вже полювали багато європейських клубів. Серед охочих викупити поляка були і російські ЦСКА і "Зеніт". Але Роберт обрав дортмундську "Боруссію", якій він дістався недорого – всього за 4,75 мільйона євро.



Роберт Левандовскі – і в Боруссії заслужено став найкращим

Дебютний сезон у Бундеслізі для поляка вийшов непростим – довгий час Левандовскі був запасним, і за весь сезон забив тільки 8 голів, проте вперше став чемпіоном Німеччини. 22 вересня 2015 року Левандовскі увійшов в історію, оформивши найшвидший пента-трик в історії провідних європейських чемпіонатів – він забив 5 голів в ворота "Вольфсбурга" з 51 до 60 хвилини.

Щасливий номер 9

У наступні 3 сезони Роберт вже забивав не менше 20 голів за сезон, ще раз вигравши чемпіонську медаль Бундесліги, а також в 2013-му році дістався з командою до фіналу Ліги чемпіонів.

Довгий час "Боруссія" намагалася продовжити з Левандовскі контракт, але Роберт твердо вирішив переїхати з Дортмунда.

Левандовскі і "Баварія"

Після появи Роберта Левандовскі в Мюнхені, фахівці одностайно вирішили, що прийшла пора привласнити йому звання кращої "дев'ятки" сучасності – цей номер вказано у нього на спині.



У "Баварії" Левандовскі не втомлюється ставити нові рекорди

Роберт Левандовскі є єдиним поляком, який забив за національну збірну більше 50-ти голів, і в найближчому майбутньому до цієї позначки ніхто дістатися не зможе, оскільки Олімп уже зайнятий.

Грав за збірну Польщі під час Євро-2012. У відборі на чемпіонат Європи 2016 року Левандовскі забив 13 голів, ставши кращим бомбардиром відбіркового циклу.

У фінальній частині Євро-2016 збірна Польщі з Левандовскі в складі дісталася до чвертьфіналу – сам Роберт відіграв 5 повних матчів на турнірі. У відборі на чемпіонат світу Левандовскі встановив рекорд європейських відбіркових циклів, забивши в десяти матчах 16 голів.

Особисте життя Роберта Левандовскі

Роберт одружений. Близько двох років Роберт Левандовскі зустрічався з Ганною Стачурска. Їх весілля відбулося в 2013 році і стало справжньою подією в країні.

Що відомо про дружину Левандовскі

Дружина має чорний пояс по карате, не менше 35 медалей з чемпіонатів світу та Європи. Отримала кандидатську ступінь в галузі фізичної культури.



Через 4 роки спільного життя подарувала чоловікові донечку Клару. Для своєї родини футболіст побудував великий будинок, розташований тепер поруч з Мазурських Озер.

У Польщі є своє "подружжя Бекхемів"

Роберта і Анну дуже люблять в рідній країні, часто порівнюють з родиною Девіда Бекхема. Спортсмени є зразковою парою у всьому – Анна присутня на усіх матчах чоловіка і всіляко підтримує його.

Пара разом відвідує світські заходи, веде здоровий спосіб життя. У Анни є свій бренд Foods by Ann, який вона просуває в Instagram. Словом – Роберту пощастило.