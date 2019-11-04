Зірковий Левандовскі потребує операції: її можуть провести вже взимку
Нападник "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовскі відчуває дискомфорт в області паху.
Про це повідомляє Kicker. Гравцеві потрібно операція, через яку він пропустить близько 10 днів.
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Однак в клубі ще не вирішили, коли її провести. Повідомляється, що вона пройде або під час паузи на матчі збірних, яка розпочнеться 9 листопада, або під час зимової перерви.
Рішення про час проведення операції залежить від Левандовскі. У збірній не наполягатимуть на його присутності в розташуванні команди, так як Польща вже кваліфікувалася до фінальної частини Євро-2020.
До слова, Роберт Левандовскі забив за "Баварію" і збірну Польщі 23 голи в 20 матчах нинішнього сезону.
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