Роберто Карлос повторив свій неймовірний гол зі штрафного: відео

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Роберто Карлос повторив свій неймовірний гол зі штрафного: відео

Колишній захисник мадридського "Реалу" та збірної Бразилії вже на заслуженому відпочинку. Але свою майстерність Роберто Карлос не втратив.

Один з найзнаменитіших його голів – у товариському матчі проти збірної Франції у 1997 році. Роберто Карлос відзначився ударом зі штрафного, коли м'яч облетів стінку та залетів під штангу. Та найдивовижніше у цьому ударі – його незвична траєкторія.

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Свій гол Роберто Карлос повторив у "домашніх умовах". При цьому на воротах стояв легендарний голкіпер Вітор Байя. Але і йому не вдалося справитися з цим ударом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meu goleiro professor @officialvitorbaia

Допис, поширений Roberto Carlos 罗伯特卡洛斯 (@oficialrc3)

 

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Теги: Спорт Футбол
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