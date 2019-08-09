Роберто Карлос повторив свій неймовірний гол зі штрафного: відео

Колишній захисник мадридського "Реалу" та збірної Бразилії вже на заслуженому відпочинку. Але свою майстерність Роберто Карлос не втратив.

Один з найзнаменитіших його голів – у товариському матчі проти збірної Франції у 1997 році. Роберто Карлос відзначився ударом зі штрафного, коли м'яч облетів стінку та залетів під штангу. Та найдивовижніше у цьому ударі – його незвична траєкторія.

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Свій гол Роберто Карлос повторив у "домашніх умовах". При цьому на воротах стояв легендарний голкіпер Вітор Байя. Але і йому не вдалося справитися з цим ударом.