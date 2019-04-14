"Робот" завдав першого удару у матчі чемпіонату Росії. Але це виявився передягнений чоловік

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"Робот Альоша" у матчі ЦСКА – Оренбург
"Робот Альоша" у матчі ЦСКА – Оренбург

Матч чемпіонату Росії з футболу у Москві між ЦСКА та "Оренбургом" відкривав "робот Альоша". Йому довірили завдати першого удару у матчі. Але це виявився не робот, а переодягнутий у костюм чоловік.

Перед початком матчу диктор на стадіоні запросив "робота Альошу" завдати перший удар. Він вийшов та пробив по м'ячу з центра поля. Коментатори під час матчу теж назвали його "роботом Альошою" та "штучним інтелектом".

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"Робот Альоша" завдяє першого удару у матчі ЦСКА – Оренбург

Однак згодом виявилося, що це ніякий не робот. А чоловік, переодягнений у костюм. Коштує такий костюм 250 тисяч рублів. А компанія, яка виготовляє такі костюми, також виробляє костюми героїв американських блокбастерів. Окрім того, "робота Альошу" можна замовити до себе на корпоратив.

При цьому крментатори матчу знали, що це не робот. Але продровжували говорити в ефірі, що це "робот Альоша".

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До слова, цей "робот Альоша" схожий на іншого "робота", який вже був в ефірі російських ЗМІ. Мова йде про "робота Бориса", про якого зробив сюжет телеканал "Росія 24". Однак тоді це теж виявився чоловік, переодягнений у костюм.

 

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Теги: Новини Спорту Курйозні новини робототехніка Новини Росії Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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