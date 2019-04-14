"Робот" завдав першого удару у матчі чемпіонату Росії. Але це виявився передягнений чоловік

Матч чемпіонату Росії з футболу у Москві між ЦСКА та "Оренбургом" відкривав "робот Альоша". Йому довірили завдати першого удару у матчі. Але це виявився не робот, а переодягнутий у костюм чоловік.

Перед початком матчу диктор на стадіоні запросив "робота Альошу" завдати перший удар. Він вийшов та пробив по м'ячу з центра поля. Коментатори під час матчу теж назвали його "роботом Альошою" та "штучним інтелектом".

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"Робот Альоша" завдяє першого удару у матчі ЦСКА – Оренбург

Однак згодом виявилося, що це ніякий не робот. А чоловік, переодягнений у костюм. Коштує такий костюм 250 тисяч рублів. А компанія, яка виготовляє такі костюми, також виробляє костюми героїв американських блокбастерів. Окрім того, "робота Альошу" можна замовити до себе на корпоратив.

При цьому крментатори матчу знали, що це не робот. Але продровжували говорити в ефірі, що це "робот Альоша".

Какой же стыд. Чиновники опять выпустили человека в костюме робота Алёши — теперь на матч ЦСКА-Оренбург. Человек усиленно старается повторить походку робота и притвориться искусственным интеллектом. Получается НЕ ОЧЕНЬ.



Впрочем, комментаторы Матч-тв в восторге. А это главное pic.twitter.com/Atb8piQQQk — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 13 квітня 2019 р.

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До слова, цей "робот Альоша" схожий на іншого "робота", який вже був в ефірі російських ЗМІ. Мова йде про "робота Бориса", про якого зробив сюжет телеканал "Росія 24". Однак тоді це теж виявився чоловік, переодягнений у костюм.