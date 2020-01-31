Родрігес офіційно покинув "Динамо" – фото
Атакувальний півзахисник Жерсон Родрігес покинув київське "Динамо". Турецький клуб "Анкарагюджю" офіційно підтвердив підписання контракту з люксембурзьким гравцем.
У своєму Twitter турецький клуб виклав фотографію новачків, в тому числі Родрігеса. Натомість "Динамо" поки не повідомляло про трансфер.
Варте уваги: Мексиканський клуб відмовився від трансферу нападника "Динамо" – покупця бентежить ціна
Агент Вадим Шаблій повідомив, що гравець перейшов у нову команду на правах оренди до кінця сезону.
Нова команда Родрігеса зараз перебуває у зоні вильоту в елітному дивізіоні Туреччини.
- Родрігес перейшов у "Динамо" минулого літа. При новому наставнику киян Олексію Михайличенку гравець на поле майже не виходив.
- Спорт24 писав, що керівництву і тренерському штабу "Динамо" набридло ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків.
- У клубі вирішили продати футболіста. У свою чергу Жерсон в інтерв'ю заявляв, що переглянув своє ставлення.
- У чемпіонаті України Жерсон провів 8 матчів і забив 2 голи.
- Орієнтовна вартість футболіста оцінюється в 1,8 мільйона євро. Контракт Родрігеса з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі