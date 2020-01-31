Родрігес офіційно покинув "Динамо" – фото

Атакувальний півзахисник Жерсон Родрігес покинув київське "Динамо". Турецький клуб "Анкарагюджю" офіційно підтвердив підписання контракту з люксембурзьким гравцем.

У своєму Twitter турецький клуб виклав фотографію новачків, в тому числі Родрігеса. Натомість "Динамо" поки не повідомляло про трансфер.

Варте уваги: Мексиканський клуб відмовився від трансферу нападника "Динамо" – покупця бентежить ціна

Агент Вадим Шаблій повідомив, що гравець перейшов у нову команду на правах оренди до кінця сезону.

Нова команда Родрігеса зараз перебуває у зоні вильоту в елітному дивізіоні Туреччини.