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Родрігес офіційно покинув "Динамо" – фото

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Жерсон Родрігес

Атакувальний півзахисник Жерсон Родрігес покинув київське "Динамо". Турецький клуб "Анкарагюджю" офіційно підтвердив підписання контракту з люксембурзьким гравцем.

У своєму Twitter турецький клуб виклав фотографію новачків, в тому числі Родрігеса. Натомість "Динамо" поки не повідомляло про трансфер.

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Агент Вадим Шаблій повідомив, що гравець перейшов у нову команду на правах оренди до кінця сезону.

Нова команда Родрігеса зараз перебуває у зоні вильоту в елітному дивізіоні Туреччини.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери Новини Спорту
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