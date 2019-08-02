Родрігес офіційно став футболістом "Динамо"

Лави київського "Динамо" офіційно поповнив футболіст збірної Люксембургу Жерсон Родрігес. Кияни 2-го серпня оголосили про перехід футболіста офіційно.

Футболіст перейшов у київський клуб з чемпіонату Японії, де виступав за "Джубіло Івата"

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З киянами Жерсон підписав контракт терміном на 5 років, повідомляє сайт "Динамо". У столичному клубі Родрігес буде виступати під номером 22.

Жерсон #РОДРІГЕС – гравець ФК «Динамо» Київ!



ФК «Динамо» Київ та японський футбольний клуб «Джубіло Івата» узгодили трансфер 24-річного гравця збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. pic.twitter.com/OUwQLZKNcp — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 2 августа 2019 г.

За попередньою інформацією, його трансфер обійшовся "біло-синім" у 2 мільйони євро.



Фото: tageblatt.lu

Чим відомий Жерсон Родрігес?

За збірну Люксембургу форвард відіграв 16 матчів, а також двічі протистояв Україні у відборі до ЧЄ-2020. У складі "Джубіло Івате" в нинішньому сезоні Жерсон Родрігес провів 18 матчів, забивши 7 м'ячів.

Після першого матчу між Люксембургом та Україною виник скандал щодо натуралізації Жуніора Мораеса. У відповідь на закиди щодо Мораеса ЗМІ написали, що Родрігес був натуралізований неправильно.

Україна не вимагала технічної поразки для Люксембургу, але передала всі дані про футболіста Литві. Литовці також грали проти Люксембургу.

Спорт24 писав, що Родрігес – етнічний португалець, уродженець міста Прагал. Люксембурзьких родичів у нього немає. Виховувався Жерсон у французькому "Метці", до Великого Герцогства перебрався у 2013 році. Таким чином, Родрігес міг порушити правила щодо натуралізації. Втім, ця справа не отримала продовження.

Саме Родрігесу збірна України має завдячувати трьома очками в рамках кваліфікації Євро-2020. У матчі, який відбувся у Люксембурзі, він забив гол у власні ворота наприкінці матчу. Це й принесло Україні важливу перемогу.

За даними Tageblatt.lu, Родрігес стане другим найдорожчим футболістом з Люксембургу. На цей момент, найдорожчим є Крістофер Мартінш Перейра, який перейшов за 2 мільйони євро з "Ліона" в "Янг Бойз".

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