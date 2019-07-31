Родрігес стане гравцем "Динамо": останні деталі гучного трансферу

Футболіст японської "Джубіло Івате" Жерсон Родрігес найближчим часом перейде в київське "Динамо". Кияни з другої спроби зуміли домовитися з японським клубом щодо трансферу гравця збірної Люксембургу.

Навесні, за інформацією ЗМІ, "біло-сині" здійснили першу спробу домовитися щодо трансферу Жерсона, проте японський клуб відмовився його відпускати.

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Після цього "Динамо", яке прагне грати на груповому етапі Ліги чемпіонів, повторно надіслало запит на трансфер Родрігеса.

Люксембурзьке видання Tageblatt.lu повідомляє, що "Динамо" заплатить за Родрігеса 2 мільйони євро. Його контракт з київським клубом буде розраховано на три роки.

Журналіст Ігор Циганик також повідомив, що "Динамо" веде перемовини щодо трансферу Родрігеса. За його словами, тренерський штаб киян дуже хоче бачити гравця у своєму складі.

Циганик повідомив, що сам футболіст хоче перейти в "Динамо", але є питання, які сторонам потрібно ще вирішити. Відтак, перемовини тривають.

І Циганик, і видання Tageblatt.lu інформують, що трансфер повинен відбутися у найближчі дні.

Чим відомий Жерсон Родрігес?

За збірну Люксембургу форвард відіграв 16 матчів, а також двічі протистояв Україні у відборі до ЧЄ-2020. У складі "Джубіло Івате" в нинішньому сезоні Жерсон Родрігес провів 18 матчів, забивши 7 м'ячів.

Після першого матчу між Люксембургом та Україною розгорівся скандал, щодо натуралізації Жуніора Мораеса. У відповідь на закиди щодо Мораеса ЗМІ написали, що Родрігес був натуралізований неправильно.

Україна не вимагала технічної поразки для Люксембургу, але передала всі дані про футболіста Литві. Литовці також грали проти Люксембургу.

Спорт24 писав, що Родрігес – етнічний португалець, уродженець міста Прагал. Люксембурзьких родичів у нього немає. Виховувався Жерсон у французькому "Метці", до Великого Герцогства перебрався у 2013 році. Таким чином, Родрігес міг порушити правила щодо натуралізації. Втім, ця справа не отримала продовження.

Саме Родрігесу збірна України має завдячувати трьома очками в рамках кваліфікації Євро-2020. У матчі, який відбувся у Люксембурзі, він забив гол у власні ворота наприкінці матчу. Це й принесло Україні важливу перемогу.

За даними Tageblatt.lu, Родрігес стане другим найдорожчим футболістом з Люксембургу. На цей момент, найдорожчим є Крістофер Мартінш Перейра, який перейшов за 2 мільйони євро з "Ліона" в "Янг Бойз".

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