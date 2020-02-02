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Родрігес, який покинув "Динамо", забив гол у дебютному матчі за новий клуб: відео

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Жерсон Родрігес / twitter.com/zankaspor

Футболіст Жерсон Родрігес забив перший гол після переходу в турецький "Анкарагюджю". Люксембурзький футболіст, який належить "Динамо", відзначився у першому ж матчі за новий клуб.

24-річний Родрігес потрапив у стартовий склад на матч 20-го туру чемпіонату Туреччини проти "Касімпаша".

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На 50-й хвилині хавбек реалізував пенальті. Це його дебютний гол за новий клуб. М'яч Родрігеса приніс його команді нічию.

Відео голу Родрігеса

 

  • Родрігес перейшов у "Динамо" минулого літа. При новому наставнику киян Олексію Михайличенку гравець на поле майже не виходив.
  • Спорт24 писав, що керівництву і тренерському штабу "Динамо" набридло ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків.
  • "Динамо" вирішило віддати Родрігеса в оренду до кінця сезону.
  • У чемпіонаті України Жерсон провів усього 8 матчів і забив 2 голи.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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