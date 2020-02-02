Родрігес, який покинув "Динамо", забив гол у дебютному матчі за новий клуб: відео
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Футболіст Жерсон Родрігес забив перший гол після переходу в турецький "Анкарагюджю". Люксембурзький футболіст, який належить "Динамо", відзначився у першому ж матчі за новий клуб.
24-річний Родрігес потрапив у стартовий склад на матч 20-го туру чемпіонату Туреччини проти "Касімпаша".
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На 50-й хвилині хавбек реалізував пенальті. Це його дебютний гол за новий клуб. М'яч Родрігеса приніс його команді нічию.
Відео голу Родрігеса
- Родрігес перейшов у "Динамо" минулого літа. При новому наставнику киян Олексію Михайличенку гравець на поле майже не виходив.
- Спорт24 писав, що керівництву і тренерському штабу "Динамо" набридло ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків.
- "Динамо" вирішило віддати Родрігеса в оренду до кінця сезону.
- У чемпіонаті України Жерсон провів усього 8 матчів і забив 2 голи.
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