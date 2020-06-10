Роджеру Федереру зробили ще одну операцію: повернення тенісиста відкладається
Повернення легендарного тенісиста Роджера Федерера на корт відкладається. Четвертий номер світового рейтингу переніс ще одну операцію через травму.
Федерер не зіграє до 2021 року
У своєму твіттері Федерер повідомив, що повернеться на корт тільки на початку сезону-2021. Таким чином, Федерер пропустить практично весь сезон-2020.
До речі Федерер став найбагатшим спортсменом 2020 року за версією Forbes
Федерер написав, що декілька тижнів тому через проблеми з відновленням після першої операції він переніс додаткову артроскопічну процедуру на правому коліні.
Зараз, як і перед сезоном-2017, я планую взяти необхідну паузу, щоб на 100% підготуватися і грати на найвищому рівні. Я буду дуже сумувати за уболівальниками і туром і буду чекати повернення на початку сезону-2021,
– написав 38-річний швейцарець.
Коли Федерер травмувався
- Про травму коліна Федерера стало відомо після чвертьфіналу Australian Open-2020.
- Швейцарець вийшов у півфінал і попри біль відіграв весь поєдинок проти Новака Джоковича.
- Федерер ніколи не знімався з матчів.
- Після гри Роджер зіграв виставковий матч з Рафаелем Надалем і повідомив, що повернеться на корт влітку через операцію.
- Нещодавно тренер Роджера Северин Люті розповів, що швейцарець не зміг відновитися так швидко, як очікувалося.