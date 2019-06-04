Роджер Федерер і Рафаель Надаль зіграють у півфіналі Roland Garros

У півфіналі Roland Garros-2019 зійдуться 11-разовий чемпіон турніру іспанець Рафаель Надаль та зірковий швейцарець Роджер Федерер, який тільки одного разу перемагав у Парижі.

Кей Нісікорі – Рафаель Надаль 0:3 (1:6, 1:6, 3:6)

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Рафаель Надаль у чвертьфіналі легко розгромив представника Японії Кея Нісікорі. У першій партії іспанцю вистачило двох брейків, щоб здобути перемогу. У наступному сеті Надаль тричі виграв на подачі Нісікорі й знову забрав партію 6:1.

У третьому сеті матч був перерваний через зливу. Але це не вплинуло на результат. Надалю вистачило одного брейку щоб виграти сет та оформити путівку у півфінал.

Це 12-й півфінал для Надаля на Roland Garros. У всіх випадках Рафаель перемагав і згодом вигравав турнір у Франції.

Роджер Федерер – Стен Ваврінка 3:1 (7:6, 4:6, 7:6, 6:4)

У другому півфіналі зустрічалися два швейцарці – Роджер Федерер і Стен Ваврінка. Матч виявився надзвичайно напруженим та багатим на гострі удари. Першу партію на тай-брейку виграв саме Федерер, однак у другому сеті Роджер дозволив супернику відібрати свою подачу й поступився 6:4.

У третьому сеті Ваврінка знову зробив брейк й міг виграти сет, однак Роджер вчасно зробив зворотний брейк і виграв партію на тай-брейку. В четвертому сеті матч був також перерваний. Після поновлення Федерер зробив брейк, після чого подав на матч.

Для Роджера це 8-й півфінал на Roland Garros. П'ять разів швейцарець виходив у фінал і двічі програвав. Перша поразка у півфіналі була від Надаля у 2005 році. Тоді іспанець вперше виграв турнір. Після цього Федерер та Надаль зіграли чотири фінали – в усіх без шансів для Роджера перемагав Рафаель.