Роджер Федерер і Рафаель Надаль зіграють у півфіналі Roland Garros

20 Читать новость на русском
Роджер Федерер
Роджер Федерер / twitter.com/rolandgarros

У півфіналі Roland Garros-2019 зійдуться 11-разовий чемпіон турніру іспанець Рафаель Надаль та зірковий швейцарець Роджер Федерер, який тільки одного разу перемагав у Парижі.

Кей Нісікорі – Рафаель Надаль 0:3 (1:6, 1:6, 3:6)

Дивіться також: Світоліна постала в новому гарячому образі: яскраві фото

Рафаель Надаль у чвертьфіналі легко розгромив представника Японії Кея Нісікорі. У першій партії іспанцю вистачило двох брейків, щоб здобути перемогу. У наступному сеті Надаль тричі виграв на подачі Нісікорі й знову забрав партію 6:1.

У третьому сеті матч був перерваний через зливу. Але це не вплинуло на результат. Надалю вистачило одного брейку щоб виграти сет та оформити путівку у півфінал.

Це 12-й півфінал для Надаля на Roland Garros. У всіх випадках Рафаель перемагав і згодом вигравав турнір у Франції.

Роджер Федерер – Стен Ваврінка 3:1 (7:6, 4:6, 7:6, 6:4)

У другому півфіналі зустрічалися два швейцарці – Роджер Федерер і Стен Ваврінка. Матч виявився надзвичайно напруженим та багатим на гострі удари. Першу партію на тай-брейку виграв саме Федерер, однак у другому сеті Роджер дозволив супернику відібрати свою подачу й поступився 6:4.

У третьому сеті Ваврінка знову зробив брейк й міг виграти сет, однак Роджер вчасно зробив зворотний брейк і виграв партію на тай-брейку. В четвертому сеті матч був також перерваний. Після поновлення Федерер зробив брейк, після чого подав на матч.

Для Роджера це 8-й півфінал на Roland Garros. П'ять разів швейцарець виходив у фінал і двічі програвав. Перша поразка у півфіналі була від Надаля у 2005 році. Тоді іспанець вперше виграв турнір. Після цього Федерер та Надаль зіграли чотири фінали – в усіх без шансів для Роджера перемагав Рафаель.

 

blog_ava
Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
сьогодні
20318
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Ролан Гаррос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Чорноморець" та "Колос Ковалівка" не виявили сильнішого у першій перехідній грі: відео
сьогодні 20:50 "Чорноморець" та "Колос Ковалівка" не виявили сильнішого у першій перехідній грі: відео
223
Світоліна постала в новому гарячому образі: яскраві фото
сьогодні 17:19 Світоліна постала в новому гарячому образі: яскраві фото
1894
Зірковим боксерам заборонять бачитися з відомим співаком Дрейком
сьогодні 15:41 Зірковим боксерам заборонять бачитися з відомим співаком Дрейком
578
Усик буде обов'язковим претендентом на бій проти переможця пари Джошуа – Руїс
сьогодні 15:19 Усик буде обов'язковим претендентом на бій проти переможця пари Джошуа – Руїс
787
"Реал" офіційно купив зіркового нападника
сьогодні 14:55 "Реал" офіційно купив зіркового нападника
803
Новини
Більше новин
Залиште відгук