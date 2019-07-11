Роджер Федерер і Рафаель Надаль зіграють у півфіналі Вімблдону
До нового рекорду Вімблдону два кроки. Роджер Федерер продовжує впевнено долати турнірну сітку престижного гренслему.
Швейцарець Роджер Федерер на шляху до півфіналу зумів обіграти японця Кея Нісікорі.
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Програвши супернику перший сет, Федерер переломив хід поєдинку і довів справу до переможного завершення, взявши наступні три партії. То ж Роджер зберігає шанси оновити власний же рекорд турніру. Як відомо, швейцарець вигравав Вімблдон вісім разів, що окрім нього не вдавалося зробити нікому.
Роджер Федерер
У півфіналі на Федерера чекає грізний суперник. Рафаель Надаль на цьому турнірі виступає упевнено і всерйоз налаштований вслід за Роллан Гарросом підкорити і трав’яний мейджор. Наразі Надаль програв лише один сет на лондонських кортах. Суперника по чвертьфіналу Сема Кверрі іспанець здолав, всерйоз попотівши лише у першій партії (7:5 та двічі по 6:2).
Рафаель Надаль
У іншому півфіналі перший сіяний на турнірі Новак Джоковіч зіграє проти Роберто Баутісти Агута. Серб, як і Надаль, на цьогорічному Вімблдоні поки що грає м'язами, віддавши суперникам лише одну партію. У чвертьфіналі Джоковіч не залишив шансів Давіду Гоффену – 6:4, 6:0 та 6:2.