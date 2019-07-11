Роджер Федерер і Рафаель Надаль зіграють у півфіналі Вімблдону

14 Читать новость на русском

До нового рекорду Вімблдону два кроки. Роджер Федерер продовжує впевнено долати турнірну сітку престижного гренслему.

Швейцарець Роджер Федерер на шляху до півфіналу зумів обіграти японця Кея Нісікорі. 

Читайте також: Легендарний український тенісист готується повернутися на корт після дворічної паузи

Програвши супернику перший сет, Федерер переломив хід поєдинку і довів справу до переможного завершення, взявши наступні три партії. То ж Роджер зберігає шанси оновити власний же рекорд турніру. Як відомо, швейцарець вигравав Вімблдон вісім разів, що окрім нього не вдавалося зробити нікому.

Роджер Федерер
Роджер Федерер

У півфіналі на Федерера чекає грізний суперник. Рафаель Надаль на цьому турнірі виступає упевнено і всерйоз налаштований вслід за Роллан Гарросом підкорити і трав’яний мейджор. Наразі Надаль програв лише один сет на лондонських кортах. Суперника по чвертьфіналу Сема Кверрі іспанець здолав, всерйоз попотівши лише у першій партії (7:5 та двічі по 6:2).

Рафаель Надаль
Рафаель Надаль

У іншому півфіналі перший сіяний на турнірі Новак Джоковіч зіграє проти Роберто Баутісти Агута. Серб, як і Надаль, на цьогорічному Вімблдоні поки що грає м'язами, віддавши суперникам лише одну партію. У чвертьфіналі Джоковіч не залишив шансів Давіду Гоффену – 6:4, 6:0 та 6:2.

blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
44346
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Володимир Кличко заробив 150 мільйонів євро за кар'єру
сьогодні 14:20 Володимир Кличко заробив 150 мільйонів євро за кар'єру
84
Трансфери команд УПЛ: онлайн
10 липня 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7438
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3624
Директор ЗТР Тищенко про конфлікт з ФГУ: Головна проблема – відсутність діалогу
10 липня 20:54 Директор ЗТР Тищенко про конфлікт з ФГУ: Головна проблема – відсутність діалогу
99
Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"
10 липня 13:48 Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"
720
Новини
Більше новин
Залиште відгук