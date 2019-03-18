Роджер Федерер сенсаційно не виграв 101-й титул у кар'єрі: відео

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Домінік Тім
Домінік Тім / twitter.com/5acesports

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер не зміг виграти 101-й одиночний титул у своїй кар'єрі.

Швейцарець, який наразі посідає 5-е місце в рейтингу ATP, у фіналі Індіан-Уеллсу програв австрійцю Домініку Тіму.

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Домінік Тім – Роджер Федерер 2:1 (3:6, 6:3, 7:5).

У першому сеті Федерер двічі зробив брейк, чого виявилося достатнього, щоб виграти партію. Однак уже в наступному сеті 25-річному Тіму вистачило одного брейку, щоб зрівняти рахунок у матчі.

Таким чином доля протистояння вирішувалася у третій партії. В 11 геймі Федерер не зміг захистити свою подачу й дозволив Тіму вийти вперед. У наступному геймі австрієць подав на матч.

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Перемога на Індіан-Уеллсі стала першою для Тіма на турнірах серії мастерс. У свою чергу Роджер Федерер втратив шанс виграти свій 101-й титул.

 

 

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Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
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