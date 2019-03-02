Роджер Федерер виграв 100-й титул у кар'єрі
Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер виграв 100-й титул у своїй кар'єрі. 37-річний тенісист переміг на змаганнях у Дубаї (ОАЕ).
У фінальному матчі екс-перша ракетка світу обіграв талановитого грецького тенісиста Стефаноса Ціціпаса.
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Федереру для перемоги знадобилося трішки більше, аніж година. Швейцарець переміг за підсумком двох сетів – 6:4, 6:4.
Роджер надзвичайно агресивно розпочав матч і вже в першому геймі оформив брейк, якого виявилося достатньо, щоб виграти сет.
У другій партії тенісисти впевнено захищали свої подачі. У дев'ятому геймі Федерер зробив брейк, а в наступному геймі впевнено подав на матч і здобув свій 100-й титул у кар'єрі.
За матч Федерер подав 6 ейсів, не зробив жодної подвійної помилки та виграв 57% очок.
Зазначимо, що Федерер 20 разів перемагав на турнірах Великого Шолома, що є рекордом у чоловічому тенісі.