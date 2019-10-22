Роджер Федерер встановив черговий дивовижний рекорд

65 Читать новость на русском
Роджер Федерер
Роджер Федерер / twitter.com/Ladbrokes

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер продовжує бити рекорди. Федерер зіграв свій 1500-й одиночний матч у професійній кар'єрі.

Швейцарець у першому колі турніру в Базелі зіграв з Петером Гоєвчіком. 38-річний Роджер легко переміг свого суперника з рахунком 6:2, 6:1.

Це фантастика: Маррей виграв титул ATP після протезування стегна, він майже 3 години бився з Ваврінкою

20-кратний чемпіон "Великих шоломів" – другий гравець в історії чоловічого тенісу, який провів 1500 матчів.

До нього це зробив Джиммі Коннорс, який відіграв 1556 зустрічей. Ймовірно, що Роджеру вдасться перевершити результат не менш легендарного американця.

У 2019 році Роджер Федерер виграв 102-й титул у професійній кар'єрі. Швейцарець святкував перемогу на трав'яному турнірі в Галле. Найбільше титулів ATP теж у Коннорса (109).

Також цього року Роджер подолав позначку в 1200 перемог у своїй професійній кар'єрі. Лідирує у цьому списку все той же Коннорс. Джиммі за свою кар'єру виграв 1274 матчі.

Федерер у 2018 році став найстаршим лідером рейтингу ATP (найкращий тенісист планети). Федерер побив рекорд американця Андре Агассі, який у 2003 році був лідером чоловічого тенісу у віці 33 років. Роджеру було 36.

Роджер рекордсмен за кількістю тижнів лідерства в одиночному рейтингу ATP (310).

blog_ava
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
сьогодні
13339
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Роджер Федерер
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 11:30 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 1590
Лунін, де Лігт та інші поборються за приз найкращому молодому гравцеві за версією France Footbal
сьогодні 10:44 Лунін, де Лігт та інші поборються за приз найкращому молодому гравцеві за версією France Footbal
Юрій Семенюк 42
Хор імені Верьовки: від виконання гімну України на матчі збірної до скандалу з "Квартал 95"
21 жовтня 11:50 Хор імені Верьовки: від виконання гімну України на матчі збірної до скандалу з "Квартал 95"
Ігор Саджениця 799
За пів години потому, як ми поїхали, почав працювати снайпер, – Вірастюк про поїздку на передову
21 жовтня 11:12 За пів години потому, як ми поїхали, почав працювати снайпер, – Вірастюк про поїздку на передову
Ігор Саджениця 1630
"Ліверпуль" вирвав нічию в "Манчестер Юнайтед" у грі зі скандальним суддівством: відео
21 жовтня 10:01 "Ліверпуль" вирвав нічию в "Манчестер Юнайтед" у грі зі скандальним суддівством: відео
Михайло Гема 1031
Новини
Більше новин
Залиште відгук