Роджер Федерер встановив черговий дивовижний рекорд
Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер продовжує бити рекорди. Федерер зіграв свій 1500-й одиночний матч у професійній кар'єрі.
Швейцарець у першому колі турніру в Базелі зіграв з Петером Гоєвчіком. 38-річний Роджер легко переміг свого суперника з рахунком 6:2, 6:1.
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20-кратний чемпіон "Великих шоломів" – другий гравець в історії чоловічого тенісу, який провів 1500 матчів.
До нього це зробив Джиммі Коннорс, який відіграв 1556 зустрічей. Ймовірно, що Роджеру вдасться перевершити результат не менш легендарного американця.
У 2019 році Роджер Федерер виграв 102-й титул у професійній кар'єрі. Швейцарець святкував перемогу на трав'яному турнірі в Галле. Найбільше титулів ATP теж у Коннорса (109).
Також цього року Роджер подолав позначку в 1200 перемог у своїй професійній кар'єрі. Лідирує у цьому списку все той же Коннорс. Джиммі за свою кар'єру виграв 1274 матчі.
Федерер у 2018 році став найстаршим лідером рейтингу ATP (найкращий тенісист планети). Федерер побив рекорд американця Андре Агассі, який у 2003 році був лідером чоловічого тенісу у віці 33 років. Роджеру було 36.
Роджер рекордсмен за кількістю тижнів лідерства в одиночному рейтингу ATP (310).