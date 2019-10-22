Роджер Федерер встановив черговий дивовижний рекорд

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер продовжує бити рекорди. Федерер зіграв свій 1500-й одиночний матч у професійній кар'єрі.

Швейцарець у першому колі турніру в Базелі зіграв з Петером Гоєвчіком. 38-річний Роджер легко переміг свого суперника з рахунком 6:2, 6:1.

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20-кратний чемпіон "Великих шоломів" – другий гравець в історії чоловічого тенісу, який провів 1500 матчів.

Roger's off to the perfect start



In his 1500th ATP match, @rogerfederer defeats Gojowczyk 6-2, 6-1 to kick off his Basel campaign in fine & fantastic fashion



: @TennisTV | #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/41j5n58mc6 — ATP Tour (@atptour) 21 октября 2019 г.

До нього це зробив Джиммі Коннорс, який відіграв 1556 зустрічей. Ймовірно, що Роджеру вдасться перевершити результат не менш легендарного американця.

У 2019 році Роджер Федерер виграв 102-й титул у професійній кар'єрі. Швейцарець святкував перемогу на трав'яному турнірі в Галле. Найбільше титулів ATP теж у Коннорса (109).

Також цього року Роджер подолав позначку в 1200 перемог у своїй професійній кар'єрі. Лідирує у цьому списку все той же Коннорс. Джиммі за свою кар'єру виграв 1274 матчі.

Федерер у 2018 році став найстаршим лідером рейтингу ATP (найкращий тенісист планети). Федерер побив рекорд американця Андре Агассі, який у 2003 році був лідером чоловічого тенісу у віці 33 років. Роджеру було 36.

Роджер рекордсмен за кількістю тижнів лідерства в одиночному рейтингу ATP (310).