Roland Garros-2019: ще одна українка не змогла подолати кваліфікацію

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Катерина Завацька
Катерина Завацька / twitter.com

Уродженка Луцька Катерина Завацька не змогла подолати кваліфікацію Roland Garros-2019, який стартує в столиці Франції Парижі. У фіналі кваліфікації Завацька драматично програла італійці Джулії Гатто-Монтіконе.

Джулія Гатто-Монтіконе – Катерина Завацька 2:1 (4:6, 7:5, 6:3)

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Уже в першому сеті тенісистки дали зрозуміти, що глядачів чекає запекле та драматичне протистояння. Завацька повела в рахунку 3:0, зробивши два брейки. Однак італійка відповіла двома зворотними брейками й зрівняла рахунок. Після цього українка ще раз взяла подачу суперниці й довела сет до перемоги.

У другій партії ситуація не змінилася, але цього разу в ролі того, хто наздоганяє, була саме Завацька. Українка програвала 5:2, але зуміла зрівняти рахунок, хоча Гатто-Монтіконе мали три сет-пойнти. Зрештою, італійці таки вдалося взяти сет, зробивши брейк за рахунку 6:5. Відтак, доля путівки в основну сітку Roland Garros вирішувалася у третьому сеті.

У вирішальній партії тенісистки знову влаштували обмін перемогами на подачі одне одної, з якого все ж переможницею вийшла італійка. Гатто-Монтіконе виграла сет з рахунком 6:3 й зіграє в основній сітці.

Також кваліфікацію Roland Garros-2019 не змогла подолати українка Ангеліна Калініна.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Ролан Гаррос
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