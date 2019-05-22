Roland Garros-2019: Стаховський пробився у фінал кваліфікації, де зіграє з росіянином

Український тенісист Сергій Стаховський вийшов до фіналу кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції Roland Garros-2019.

У півфінальному поєдинку кваліфікаційного раунду українець у двох сетах здолав представника Білорусі Володимира Ігнатика 7:6, 6:4.

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У першому сеті на корті точилася запекла боротьба. Першим у сьомому геймі брейк зробив білорус. Однак у наступному геймі Стаховський зробив зворотний брейк. Після цього Сергій повів у рахунку 5:4 і навіть мав два сет-боли на подачі суперника, але не зумів їх реалізувати.

Згодом тенісисти ще двічі обмінялися брейками й доля партії вирішувалася на тайбрейку, де сильнішим був українець.

На старті другого сету Стаховському відразу вдалося взяти брейк, який і став вирішальним. Українець успішно захистив усі свої подачі та виграв поєдинок.

У фіналі кваліфікації Сергій зіграє проти представника Росії Олексія Ватутіна. До цього тенісисти зустрічалися тільки одного разу у 2017 році. На US Open Стаховський переміг у чвертьфіналі кваліфікації.