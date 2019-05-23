Roland Garros-2019: юна українська тенісистка вийшла у фінал кваліфікації

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Катерина Завацька
Катерина Завацька

19-річна українська тенісистка Катерина Завацька легко пробилася до фіналу кваліфікації Roland Garros-2019. В 1/2 фіналу уродженка Луцька перемогла Катерину Горгодзе.

Катерина Горгодзе – Катерина Завацька 0:2 (0:6, 4:6)

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У першому сеті Завацька розгромила представницю Грузії, не віддавши тій жодного гейму. Сет тривав усього 23 хвилини.

Другий сет був більш напружений. Завацька тричі програла свою подачу й грузинка була близькою, щоб виграти сет. Однак українка зібралася й не тільки вирівняла рахунок, але й вирвала перемогу.

За путівку в основну сітку Завацька у фіналі кваліфікації побореться з переможцем пари Франческа Ді Лоренцо – Джулія Гатто-Монтіконе.

Також в 1/2 фіналу кваліфікації Roland Garros зіграє українка Ангеліна Калініна, яка протистоятиме росіянці Анні Блінковій.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Ролан Гаррос
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