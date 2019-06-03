Roland Garros: українська тенісистка сенсаційно пройшла у півфінал турніру в міксті

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з пакистанцем Айсамом-уль-Хаком Куреші вийшла до півфіналу Roland Garros-2019 у міксті.

Надія Кіченок/Айсам-уль-Хак Куреші (Україна/Пакистан) – Чжань Хаоцін/Олівер Марах (Тайвань/Австрія) 2:0 (6:3, 6:4).

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Поєдинок проти шостих сіяних тривав 1 годину і 7 хвилин. Кіченок і Куреші реалізували 3 з 6 брейкпойнтів, а їх суперники скористалися єдиним брейкпойнтом за весь матч.

У півфіналі українсько-пакистанська пара зустрінеться з переможцями матчу Чжан Шуай/Джон Пірс – Габріела Дабровські/Мате Павич.

Українка Кіченок оновила особистий рекорд на мейджорах в змішаному парному розряді, а також національний рекорд у міксті на Roland Garros. Раніше у чвертьфіналах у Парижі зіграли Катерина Бондаренко (2008) і Наталія Медведєва (1994, 1995).