Рома – Аталанта: експерти назвали фаворита матчу

Паулу Фонсека та його "Рома" чекають на "Аталанту" Руслана Маліновського. Колишній наставник донецького "Шахтаря" та експівзахисник "гірників" зустрінуться у рамках п'ятого туру італійської Серії А на стадіон "Олімпіко".

Експерти фаворитами матчу вважають римлян. До слова: "Ювентус" вирвав перемогу у "Брешії": результати матчів та відео голів 5 туру Серії А • 2,28 – коефіцієнт на перемогу "Роми". • 3,1 – коефіцієнт на те, що виграє "Аталанта". • 3,78 – коефіцієнт на нічию.

Прогноз на матч "Рома" – "Аталанта" Останні матчі команд виходять достатньо результативними. Перемога "Аталанти" 2:1 та дві драматичні нічиї 3:3.

Останні результати матчів Як завершиться дуель суперників цього разу дізнаємося вже у середу, 25 вересня. Матч розпочнеться о 20:00 за Києвом.