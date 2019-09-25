Рома – Аталанта: експерти назвали фаворита матчу
Паулу Фонсека та його "Рома" чекають на "Аталанту" Руслана Маліновського. Колишній наставник донецького "Шахтаря" та експівзахисник "гірників" зустрінуться у рамках п'ятого туру італійської Серії А на стадіон "Олімпіко".
Експерти фаворитами матчу вважають римлян.
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• 2,28 – коефіцієнт на перемогу "Роми".
• 3,1 – коефіцієнт на те, що виграє "Аталанта".
• 3,78 – коефіцієнт на нічию.
Прогноз на матч "Рома" – "Аталанта"
Останні матчі команд виходять достатньо результативними. Перемога "Аталанти" 2:1 та дві драматичні нічиї 3:3.
Як завершиться дуель суперників цього разу дізнаємося вже у середу, 25 вересня. Матч розпочнеться о 20:00 за Києвом.
Джерело: 24 канал
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