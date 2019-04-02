Рома – Фіорентина: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

Римська "Рома" та "Фіорентина" перебувають далеко не на тих позиціях у чемпіонаті Італії, які від них вимагають вболівальники. Столична команда перебуває за межами єврокубків, утримуючи 7 місце, а "Фіорентина" взагалі десята. Своєрідні невдахи Серії А зустрінуться в очному поєдинку й букмекери оцінили, хто має більше шансів на перемогу.

Після вильоту з Ліги чемпіонів "Рома" змінила головного тренера. Замість Еусебіо Ді Франческо в клуб повернувся легендарний Клаудіо Раньєрі й навіть виграв перший матч на чолі "вовків". Проте у двох наступних зустрічах "Рома" програла: спершу СПАЛу, а потім була бита "Наполі".

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Абсолютно не кращі справи у "Фіорентини". "Фіалки" не виграють на внутрішній арені 5 матчів поспіль. Не додає оптимізму флорентійцям і травма лідера команди 21-річного Федеріко К'єзи.

Фаворит Спорт

Коефіцієнт на те, що "Рома" перерве невдалу серію й переможе "Фіорентину" – 2,00. На виїзний успіх команди Стефано Піолі коефіцієнт 3,85. Нічийний результат букмекери оцінили в 3,55.

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Остання зустріч команд відбулася в Кубку Італії. "Рома" була принижена, програвши з розгромним рахунком 7:1. Очевидно, що "вовки" спробують взяти реванш і букмекери оцінюють їх шанси коефіцієнтом 2,08. На чергову перемогу "фіалок" – 3,75. Нічия – 3,45.

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У чемпіонаті Італії команди зустрічалися ще в 11 турі, який відбувся 3-го листопада. Тоді матч у Флоренції завершився 1:1. На те, що нічийний результат буде зафіксовано знову 1xbet дає коефіцієнт 3,50. На перемогу футболістів "Роми" – 2,11. Що цікаво, останній поєдинок у Римі "Фіорентина" також виграла. На те, що "фіалки" повторять успіх коефіцієнт 3,80.

Поєдинок 30 туру чемпіонату Італії "Рома" – "Фіорентина" відбудеться у середу, 3 квітня. Початок матчу, о 22:00.

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