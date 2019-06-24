"Рома" хоче купити лідера "Шахтаря" за 15 мільйонів євро

111 Читать новость на русском
Ісмаїлі
Ісмаїлі / shakhtar.com

Італійська "Рома" продовжує переговори з "Шахтарем" про перехід бразильського оборонця Ісмаїлі. Римський клуб прагне купити футболіста вже цього трансферного вікна.

Як інформує Tuttomercatoweb, лівий оборонець донеччан повинен стати першим придбанням для нового головного тренера "вовків" Паулу Фонсеки.

Читайте також: Футболіст "Динамо" офіційно покинув команду заради екзотичного чемпіонату

У "Ромі" Ісмаїлі повинен замінити гравця збірної Сербії Александара Коларова. 33-річний серб, який у "Ромі" з 2017 року, повинен перейти у турецький "Фенербахче".

ЗМІ в Італії пишуть, що "Рома" заплатить за трансфер 29-річного бразильця 15 мільйонів євро.

У контракті Ісмаїлі з "Шахтарем" прописані відступні в розмірі 100 мільйонів євро. Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб готовий розпочати переговори по гравцю з пропозиції у 50 мільйонів євро.

Наразі Ісмаїлі вирушив з "Шахтарем" до Німеччини на перші після літньої відпустки збори. Головний тренер "оранжево-чорних" Луїш Каштру взяв на збір 28 футболістів.

У минулому сезоні Ісмаїлі забив 2 голи й зробив 12 результативних передач у 39 матчах. Його контракт з "гірниками" закінчується влітку 2023 року. Transfermarkt оцінює Ісмаїлі в 19 млн євро.

blog_ava
Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
сьогодні
69058
Теги: Спорт Футбол Трансфери Рома Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Судоми з усмішкою. Як у Львові проходив Чемпіонат світу з бодібілдингу та фітнесу
сьогодні 16:00 Судоми з усмішкою. Як у Львові проходив Чемпіонат світу з бодібілдингу та фітнесу
Станіслав Безушко 487
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 18:30 Трансфери команд УПЛ: онлайн
2040
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
20 червня 18:15 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
740
Британський тенісист Маррей відновив кар'єру й виграв турнір з металевим стегном: відео
сьогодні 14:33 Британський тенісист Маррей відновив кар'єру й виграв турнір з металевим стегном: відео
466
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
сьогодні 13:55 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
623
Новини
Більше новин
Залиште відгук