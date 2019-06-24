"Рома" хоче купити лідера "Шахтаря" за 15 мільйонів євро

Італійська "Рома" продовжує переговори з "Шахтарем" про перехід бразильського оборонця Ісмаїлі. Римський клуб прагне купити футболіста вже цього трансферного вікна.

Як інформує Tuttomercatoweb, лівий оборонець донеччан повинен стати першим придбанням для нового головного тренера "вовків" Паулу Фонсеки.

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У "Ромі" Ісмаїлі повинен замінити гравця збірної Сербії Александара Коларова. 33-річний серб, який у "Ромі" з 2017 року, повинен перейти у турецький "Фенербахче".

ЗМІ в Італії пишуть, що "Рома" заплатить за трансфер 29-річного бразильця 15 мільйонів євро.

У контракті Ісмаїлі з "Шахтарем" прописані відступні в розмірі 100 мільйонів євро. Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб готовий розпочати переговори по гравцю з пропозиції у 50 мільйонів євро.

Наразі Ісмаїлі вирушив з "Шахтарем" до Німеччини на перші після літньої відпустки збори. Головний тренер "оранжево-чорних" Луїш Каштру взяв на збір 28 футболістів.

У минулому сезоні Ісмаїлі забив 2 голи й зробив 12 результативних передач у 39 матчах. Його контракт з "гірниками" закінчується влітку 2023 року. Transfermarkt оцінює Ісмаїлі в 19 млн євро.