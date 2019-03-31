"Наполі" розгромив "Рому" на їх полі: відео голів

В одному з центральних матчів 29 туру італійської Серії А "Рома" на власному полі приймала "Наполі". І зазнала розгромної поразки.

Рома – Наполі 1:4

Голи: Перотті, 45+4 (пен) – Мілік, 2, Мертенс, 50, Верді, 55, Юнес, 81

Вже на 2-ій хвилині зустрічі рахунок у матчі було відкрито. Мілік уник офсайду, отримав пас на хід у штрафний майданчик, ефектно його зупинив п'ятою та потужно пробив повз воротаря.

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На це "Рома" зуміла відповісти лише ударом Н'Зонзі головою. Але м'яч пройшов повз рамку воріт.

Значно небезпечніші моменти були у "Наполі". Спочатку Мертенс теж уник офсайду та віддав пас під удар Верді. Але нападник влучив у воротаря. Згодом після пасу бельгійця забив Мілік. Але абрітр зафіксував положення поза грою у гравця "Наполі".

Попри це, на перерву команди пішли за рівного рахунку. Голкіпер Мерет збив у власному штрафному Шика, і Перотті чітко реалізував пенальті.

Та цей гол від поразки "вовків" не врятував. За п'ять хвилин на початку другого тайму "Наполі" забив двічі. Про те, як забивати, коли тобі скидають м'яч вздовж лінії воріт, показав Мертенс. Він в дотик замкнув простріл Кальєхона, коли вибіг з-за спини Маноласа.

Та все ж Верді забив. Руїс підхопив м'яч на своїй половині поля, після чого віддав під удар партнеру. Верді першим дотиком прийняв, а другим потужно пробив по воротах Ольсена.

Варто побачити відео, як воротар "Мілана" пропустив курйозний гол на першій хвилині

Скаржитися на невезіння гравці "Роми" могли на 74-ій хвилині. Спочатку потужно пробив Крістанте. Але Мерет відбив цей м'яч. Точно туди, де стояв Н'Дзонзі. Останній потужно пробив, але м'яч влучив у перекладину.

Одразу після цього на поле вийшов Юнес. Він замінив Верді. А вже за сім хвилин встановив остаточний раунок у матчі. Та якщо перший його удар воротар зумів заблокувати, то добити м'яч у сітку воріт не завадил одразу і троє гравців суперників.

Відеоогляд матчу Рома – Наполі

"Наполі" перемагає та закріплюється на другій сходинці. Натомість "Рома" опускається на шосте місце у турнірній таблиці.