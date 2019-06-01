"Рома" отримає 5 мільйонів євро, якщо "Ліверпуль" переможе у фіналі Ліги чемпіонів

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Мохамед Салах
Мохамед Салах / Sportbox

Англійський "Ліверпуль" буде змушений заплатити 5 мільйонів євро італійський "Ромі", якщо переможе у фіналі Ліги чемпіонів.

Ця сума прописана у контракті між італійським та англійським клубом. Це додаткові бонуси за трансефи двох футболістів – півзахисника Мохамеда Салаха та воротаря Аліссона, які виступають за "Ліверпуль". 

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Влітку 2017 року "Ліверпуль" заплатив "Ромі" за Салаха 42 мільйони євро. Через рік за воротаря Аліссона "Ліверпуль" віддав вже 62,5 мільйони євро.

Фінал Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" відбудеться у суботу, 1 червня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт ФК Ліверпуль Тоттенхем – Ліверпуль Ліга чемпіонів Рома
Джерело: 24 канал
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