"Рома" отримає 5 мільйонів євро, якщо "Ліверпуль" переможе у фіналі Ліги чемпіонів

Англійський "Ліверпуль" буде змушений заплатити 5 мільйонів євро італійський "Ромі", якщо переможе у фіналі Ліги чемпіонів.

Ця сума прописана у контракті між італійським та англійським клубом. Це додаткові бонуси за трансефи двох футболістів – півзахисника Мохамеда Салаха та воротаря Аліссона, які виступають за "Ліверпуль".

Читайте також: Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Влітку 2017 року "Ліверпуль" заплатив "Ромі" за Салаха 42 мільйони євро. Через рік за воротаря Аліссона "Ліверпуль" віддав вже 62,5 мільйони євро.

Фінал Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" відбудеться у суботу, 1 червня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.