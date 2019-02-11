Рома – Порту: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Рома" – "Порту" одна з найбільш рівних пар в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перше протистояння між командами відбудеться саме в Римі й букмекери оцінили, в кого більше шансів здобути перемогу.

Португальці з часів легендарної перемоги в фіналі над "Монако" в 2004-му лише двічі проходили далі першого раунду плей-оф, а від "Роми", незважаючи на минулорічне потрапляння в півфінал, теж не чекають багато чого.

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У William Hill на перемогу "Роми" коефіцієнт 2,10, у той час як на "Порту" – 3,80. Нічия у цьому матчі оцінена їх експертами в 3,40.

PariMatch на перемогу гостей матчу виставив аналогічний коефіцієнт – 3,80. Щодо перемоги господарів поля, то на них показник 2,05. Нічия – 3,50.

Коефіцієнт на перемогу італійської команди у Marathon bet – 2,09. При цьому, коефіцієнт на перемогу "Порту" – 3,86. На нічию – 3,50.

Матч Ліги чемпіонів "Рома" – "Порту" відбудеться у вівторок, 12 лютого. Початок матчу – о 22:00. Результат матчу та відео голів – читайте на Спорт 24.

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