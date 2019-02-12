Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео

Римська "Рома" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на власному полі обіграла португальський "Порту". Підопічні Еусебіо Ді Франческо перемогли 2:1 і залишили "драконам" шанси на вихід у чвертьфінал.

Рома – Порту 2:1

Голи: Дзаньоло, 70, 76 – Адріан, 79

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Обидві команди в першому таймі не стали форсувати подій, хоча й грали на зустрічних курсах. Португальці захопили територіальну перевагу, однак саме "вовки" завдали більшу кількість ударів. Найбільш реальну нагоду на 37 хвилині змарнував боснієць Едін Джеко. Форвард "прибрав" захисника "драконів" і з близької відстані поцілив у стійку воріт. У першому таймі вболівальники так і не дочекалися голів.

По перерві небезпечних моментів стало більше. Спершу виникла пожежа у штрафному "Порту", однак футболістам "Роми" так і не вдалося скористатися помилками гостей. А на 50 хвилині Брайан Крістанте прийняв м'яч після прострілу в штрафний і другим дотиком класно пробив. Досвідчений Ікер Касільяс парирував удар.

На 70 хвилині "вовки" таки зуміли досягнути успіху. Ніколо Дзаньоло після передачі Джеко не відчув опору суперника й точним ударом пробив Ікера Касільяса – 1:0.

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Вже за 6 хвилин Дзаньоло оформив дубль. Все той же Джеко пробив у стійку воріт. Ніколо був першим на добиванні й впевнено подвоїв перевагу "Роми".

Не встигли римляни відсвяткувати другий гол, як Адріан засмутив місцеву публіку. Нападник пробив з меж штрафного й переграв голкіпера ударом в нижній лівий кут воріт – 2:1.

Більше команди голів у цьому матчі не забивали й переможець протистояння визначиться за декілька тижнів. Повторна гра відбудеться 6 березня в Португалії. Завдяки виїзному голу "дракони" зберігають хороші шанси на вихід у чвертьфінал.

Відеоогляд матчу Рома – Порту

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