24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Рома – Ювентус: де дивитися онлайн матч Серії А

6 Читать новость на русском
Рома – Ювентус: де дивитися

У неділю, 12 січня, "Рома" зустрінеться з "Ювентусом" в матчі 19 туру чемпіонату Італії. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже поєдинок "Рома" – "Ювентус" у прямому ефірі. Початок трансляції о 21:40, а сам матч розпочнеться о 21:45.

Читайте також: Рома – Ювентус: прогноз букмекерів на топ-матч Серії А

Дивитися онлайн "Рома" – "Ювентус" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

У турнірній таблиці після 18 турів команди вже розділяють 10 очок. "Ювентус" ділить перше місце з "Інтером", а "вовки" намагаються не відстати від "Лаціо", яке утримує третє місце.

"Ромі" важливо перемагати, щоб не втратити четверте місце, адже на п'яти наступає "Аталанта" Руслана Маліновського. Водночас "Стара Синьйора" не має права втрачати очки через боротьбу з "Інтером" за "скудетто".

Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
сьогодні
1606
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Рома Ювентус
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
11 січня 22:30 "Залізна Дюймовочка" Юлія Єлістратова: про тріатлон, підготовку, боротьбу та умови тренування
Станіслав Безушко 694
10 січня 17:31 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2842
11 січня 20:57 Страшна трагедія: в Австралії акули з'їли 21-річного німецького футболіста
Юрій Семенюк 3144
11 січня 18:17 Слова твої повагу всю вбивають: Ломаченку присвятили вірш через скандальне відео зі спецназом РФ
Вісент Луїс 2322
11 січня 16:40 Біатлон: Норвегія на останніх метрах виграла чоловічу естафету у Франції, Україна 10-а
Михайло Гема 222
Новини
Більше новин
Залиште відгук