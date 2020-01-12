Рома – Ювентус: де дивитися онлайн матч Серії А

У неділю, 12 січня, "Рома" зустрінеться з "Ювентусом" в матчі 19 туру чемпіонату Італії. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже поєдинок "Рома" – "Ювентус" у прямому ефірі. Початок трансляції о 21:40, а сам матч розпочнеться о 21:45.

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Дивитися онлайн "Рома" – "Ювентус" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

У турнірній таблиці після 18 турів команди вже розділяють 10 очок. "Ювентус" ділить перше місце з "Інтером", а "вовки" намагаються не відстати від "Лаціо", яке утримує третє місце.

"Ромі" важливо перемагати, щоб не втратити четверте місце, адже на п'яти наступає "Аталанта" Руслана Маліновського. Водночас "Стара Синьйора" не має права втрачати очки через боротьбу з "Інтером" за "скудетто".