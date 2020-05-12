Роман Зозуля отримав військову медаль
Нападник іспанського "Альбасете" та колишній гравець збірної України Роман Зозуля отримав медаль "Операція Об'єднаних сил. За звитягу та вірність".
Фото нової не спортивної нагороди футболіст опублікував у власному фейсбуці.
До слова Роман Зозуля допоміг українській армії у боротьбі з коронавірусом: фото
Медаль йому вручили 8 травня 2020 року – у День пам'яті та примирення. На розпорядженні про нагородження стоїть підпис командувача Операцією Об'єднаних сил Володимира Кравченка.
Служу народу України! Дякую,
– лаконічно відреагував на нагороду Роман Зозуля.
Найімовірніше, військову нагороду футболіст отримав за свою волонтерську діяльність. Від самого початку війни на Донбасі він допомагав військовим обладнанням, а наприкінці квітня організація "Народна армія", одним з лідерів якої є Зозуля, допомогла війську з тестами на коронавірус.
До слова, нині Роман Зозуля грає за "Альбасете" у другому іспанському дивізіоні. У цьому сезоні гравець зіграв за клуб 28 матчів у чемпіонаті та забив 3 голи.