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Роман Зозуля отримав військову медаль

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Зозуля отримав нагороду ООС
Зозуля отримав нагороду ООС / marca.com

Нападник іспанського "Альбасете" та колишній гравець збірної України Роман Зозуля отримав медаль "Операція Об'єднаних сил. За звитягу та вірність".

Фото нової не спортивної нагороди футболіст опублікував у власному фейсбуці.

До слова Роман Зозуля допоміг українській армії у боротьбі з коронавірусом: фото

Медаль йому вручили 8 травня 2020 року – у День пам'яті та примирення. На розпорядженні про нагородження стоїть підпис командувача Операцією Об'єднаних сил Володимира Кравченка.

Служу народу України! Дякую,
– лаконічно відреагував на нагороду Роман Зозуля.

Найімовірніше, військову нагороду футболіст отримав за свою волонтерську діяльність. Від самого початку війни на Донбасі він допомагав військовим обладнанням, а наприкінці квітня організація "Народна армія", одним з лідерів якої є Зозуля, допомогла війську з тестами на коронавірус.

До слова, нині Роман Зозуля грає за "Альбасете" у другому іспанському дивізіоні. У цьому сезоні гравець зіграв за клуб 28 матчів у чемпіонаті та забив 3 голи.

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Спорту Волонтери Роман Зозуля Операція Об'єднаних сил Спорт Футбол
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