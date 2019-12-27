Скандал із Зозулею на матчі "Райо Вальєкано" – "Альбасете": хто отримав покарання

Іспанський клуб "Райо Вальєкано" отримав покарання за образи з боку фанатів на адресу футболіста "Альбасете" Романа Зозулю. Як відомо, поєдинок Сегунди не був дограний.

"Райо" отримав штраф у розмірі 18 тисяч євро. Також клуб зобов'язаний закрити частину трибун на два найближчі домашні матчі, повідомляє Федерація футболу Іспанії.

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У своєму твіттері "Альбасете" повідомив, що другий тайм буде дограний без глядачів. Поки про дату матчу клуби не повідомляють.

Competición | El Comité resuelve que la segunda parte del encuentro en Vallecas @RayoVallecano se juegue a puerta cerrada en fecha por determinar. — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 27 декабря 2019 г.

Що відомо про скандал?15 грудня під час матчу Сегунди між "Райо" та "Альбасете" фанати команди-господарки вигукували образливі вигуки на адресу Зозулі, називаючи його нацистом. Арбітр двічі зупиняв гру, а на другий тайм футболісти "Альбасете" відмовилися виходити.

Чому фанати "Райо Вальєкано" ображали Зозулю?

1 лютого 2017 року було оголошено, що Зозуля переходить у "Райо" на правах оренди. Перехід супроводжувався протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.

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Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Перехід гравця у "Райо" було зірвано.

Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає досі.