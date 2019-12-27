Скандал із Зозулею на матчі "Райо Вальєкано" – "Альбасете": хто отримав покарання
Іспанський клуб "Райо Вальєкано" отримав покарання за образи з боку фанатів на адресу футболіста "Альбасете" Романа Зозулю. Як відомо, поєдинок Сегунди не був дограний.
"Райо" отримав штраф у розмірі 18 тисяч євро. Також клуб зобов'язаний закрити частину трибун на два найближчі домашні матчі, повідомляє Федерація футболу Іспанії.
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У своєму твіттері "Альбасете" повідомив, що другий тайм буде дограний без глядачів. Поки про дату матчу клуби не повідомляють.
Що відомо про скандал?15 грудня під час матчу Сегунди між "Райо" та "Альбасете" фанати команди-господарки вигукували образливі вигуки на адресу Зозулі, називаючи його нацистом. Арбітр двічі зупиняв гру, а на другий тайм футболісти "Альбасете" відмовилися виходити.
Чому фанати "Райо Вальєкано" ображали Зозулю?
1 лютого 2017 року було оголошено, що Зозуля переходить у "Райо" на правах оренди. Перехід супроводжувався протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.
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Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Перехід гравця у "Райо" було зірвано.
Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає досі.