Роман Санжар офіційно очолив "Карпати"

Новим головним тренером львівських "Карпат" став 40-річний Роман Санжар. Старшим тренером команди призначено Олексія Змієвського, тренером з роботи з воротарями Станіслава Тищенка.

"Карпати" під керівництвом Романа Санжара провели вечірнє тренування на заміській базі клубу, розпочавши підготовку до поєдинку проти полтавської "Ворскли".

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На тренерському містку "левів" Санжар змінив Олександра Чижевського.

Санжар – вихованець донецького "Шахтаря". Виступав за донецький "Металург", дружківський "Машинобудівник", криворізький "Кривбас", луганську "Зорю" та донецький "Олімпік".

У 2013-му розпочав тренерську діяльність й очолив "Олімпік". Разом з донецькою командою виграв Першу лігу. Далі був вихід до півфіналу Кубка України, участь у Лізі Європи, а також здобуття індивідуальної нагороди у 2017-му – "Найкращий тренер року УПЛ".

У жовтні 2018-го року залишив посаду головного тренера "Олімпіка" й працював телеекспертом.