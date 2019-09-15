Роман Яремчук знову забив за "Гент": відео

Український форвард Роман Яремчук забив черговий гол за "Гент". Роман відзначився за свою команду в чемпіонаті Бельгії.

Яремчук забив перший гол у поєдинку 7-го туру "Гент" – "Мехелен". Після першого тайму "Гент" виграє з рахунком 3:0.

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На 29 хвилині Роман у падінні замкнув простріл Вадіса Одіджа-Офо.

Відео голу Яремчука

У цьому сезоні для Яремчука це вже 9-й матч за "Гент". Він забив сьомий гол. Також Роман віддав три результативні передачі за клуб.

Саме голи українця дозволили бельгійському клубу пробитися у груповий етап Ліги Європи, де команда зіграє проти української "Олександрії".